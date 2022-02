Tomasz Grodzki rozbił bank. Internauci przeszli samych siebie

Chociaż za wschodnią granicą Polski narasta napięcie i zagrożenie wojną, delegacja Senatu na czele z marszałkiem Tomaszem Grodzkim wybrała się do słonecznego Miami na Florydzie. O wyjeździe izba informowała na swojej stronie internetowej, a w sieci pojawiły się dokumentujące go zdjęcia. Internauci chętnie podjęli temat, prześcigając się w żartach na temat polityka Platformy Obywatelskiej.

Kancelaria Senatu pochwaliła się w ostatnich dniach na Twitterze, że marszałek Senatu Tomasz Grodzki poleciał z senatorami Koalicji Obywatelskiej na kongres Polonii w Stanach Zjednoczonych.



Zdaniem wielu, moment zagrożenia wojną na wschodzie to nie najlepsza chwila na takie wyjazdy. Co więcej okazało się, że polityk nie miał tam zaplanowanych żadnych spotkań na najwyższym szczeblu.



Kiedy szef PO Donald Tusk dowiedział się, że marszałek Senatu Tomasz Grodzki rusza z grupą senatorów PO do Miami, wpadł w furię – przekazała Interia. Z kolei politycy Platformy podkreślali, że wizyta Grodzkiego w USA była „śmieszna” i zostało „źle odebrana przez Polonię amerykańską”.



Dzieła dopełniły zdjęcia Tomasza Grodzkiego pod palmami, którymi marszałek Senatu chwalił się w sieci.



Internauci nie przegapili okazji, by znów wykazać się kreatywnością. Wielu z nich tworząc memy nawiązywało do kultowego serialu „Miami Vice” – produkcji z lat 80., która zdobyła wiele prestiżowych nagród (w tym Złote Globy i Emmy), a opowiadała historie dwóch detektywów stających do walki ze zorganizowaną przestępczością na Florydzie.



Miami Vice cieciej osoby w państwie pic.twitter.com/hDtS11QaNS — Piotr (@Piotr57663004) February 14, 2022

Marszałek Grodzki baluje w Miami, ale tradycyjnie Donald Tusk nic o tym nie wie, a ponadto jest bardzo wzburzony tym bulwersującym faktem. pic.twitter.com/zGEQTFhgSm — Justyna Miłosz (@Justyna_M_2000) February 15, 2022

Najpoważniejszy kryzys w tej części Europy od czasu Zimnej Wojny, a Marszałek Grodzki z drużyną podziwiają piaski plaży na Florydzie. Tusk wściekły? Serio?

Kryzys finansowy 2007-2009, a Donald Tusk w 2008 leci sobie z małżonką i drużyną do Peru.

Czegoś nie rozumiecie? — Jan Mosiński (@MosinskiJan) February 14, 2022

Z cyklu: Słynne Cytaty.

"By ludziom w Platformie żyło się lepiej" - D.T. pic.twitter.com/kqtv1C5JBS — Big Lebowski PL ����✌️ (@DudeOfPoland) February 14, 2022

Mr. Madera i Mr. Miami. Mam nadzieję, że ich polityczny koniec będzie podobny. pic.twitter.com/pQ3HECciR0 — Wiktor Kos (@Witek99624689) February 15, 2022

Madera zatopiła Petru... nawet Miami i CBA nie są w stanie zatopić kopertnika. I kto jest debeściak?#minela8 #minela9

pic.twitter.com/Jfzky7pNoZ — Robert Foresterski (@RForesterski) February 15, 2022