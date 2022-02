Putin i Scholz zgodnie: NS2 może umocnić bezpieczeństwo Europy [WIDEO]

– Nikt nie chce wojny w Europie – te słowa wybrzmiały we wtorek z ust zarówno kanclerza Niemiec Olafa Scholza jak i prezydenta Rosji Władimira Putina podczas wspólnej konferencji prasowej polityków na Kremlu. Obaj przekonywali także, że jednym z elementów, które może scementować bezpieczeństwo w Europie jest… Nord Stream 2.

Podczas konferencji prasowej Putin podkreślił, że oczekuje od NATO i USA „długoterminowych gwarancji bezpieczeństwa”.



– Sprowadzają się one do zaprzestania dalszego rozszerzenia NATO na wschód. Nie chcemy natowskiej broni w pobliżu rosyjskich granic. To element paktu, który NATO i Rosja zawarły w 1997 roku. Rosja nie będzie przymykać oczu na to, co robi NATO i USA z zasadą niepodzielności bezpieczeństwa w Europie – powiedział Putin.



Prezydent Rosji winą za obecną sytuację obarczył także Ukrainę. – Władze w Kijowie nie chcą przestrzegać porozumień mińskich i formatu normandzkiego – przekonywał prezydent Rosji, twierdząc, że Ukraina m.in. nie zmieniła ustroju państwa na federalny, a także „łamie prawa człowieka, prześladując mniejszość rosyjską”.



Rosja domaga się ponadto „regulacji kwestii Ługańska i Donbasu”.



Scholz podkreślił „zaniepokojenie” obecnością tysięcy żołnierzy w pobliżu granic Ukrainy. Pochwalił decyzję Rosji o wycofaniu części wojsk z terenów przygranicznych.



Kanclerz Niemiec mówił także, że „trzeba zrobić wszystko, aby utrzymać pokój”, dodając, że jest to „szczególnie ważne dla ludzi jego pokolenia”.



Na to stwierdzenie odpowiedział Putin: „Ja także należę do tego pokolenia, też trudno mi sobie wyobrazić wojnę w Europie, ale sam pamiętam, jak do takiej wojny już doszło, gdy wojska NATO bombardowały Jugosławię. Bardzo zły przykład miał już niedawno miejsce w historii”.



Putin zapewniał we wtorek, że gazociąg Nord Stream 2 może „umocnić bezpieczeństwo energetyczne” w Europie i że nie ma on „zabarwienia politycznego”. Nazwał go projektem „czysto komercyjnym”. Z tą tezą zgodził się kanclerz Niemiec.