Rosja wycofuje wojska? „Te zapowiedzi należy konfrontować z rzeczywistością”

Rosyjskie zapowiedzi wycofania wojsk rozmieszczonych wcześniej wokół Ukrainy należy konfrontować z rzeczywistością – ocenia rzecznik prasowy ministra koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn. Wcześniej we wtorek Kreml poinformował o powrocie rosyjskich sił do garnizonów.

Rzecznik Ministerstwa Obrony Rosji Igor Konaszenkow poinformował we wtorek, że wojska rosyjskie po zakończeniu ćwiczeń rozpoczęły załadunek i będą wracać do garnizonów. Chodzi o siły Południowego i Zachodniego Okręgu Wojskowego.



Także we wtorek brytyjski dziennik „The Sun” poinformował, że zna termin rosyjskiej inwazji – o czym więcej pisaliśmy tutaj.





Uwierzyć Rosji?

Rosja ogłasza wycofywanie wojsk rozlokowanych w ostatnich miesiącach wokół Ukrainy. Takie zapowiedzi muszą być konfrontowane z rzeczywistością. Zachód musi śledzić realne działania w terenie.



Kreml ma duże doświadczenie w tworzeniu fałszywych obrazów własnych działań… — Stanisław Żaryn (@StZaryn) February 15, 2022

#wieszwiecej Polub nas

teraz odtwarzane „Alarm!”. Życie w cieniu rosyjskich rakiet

źródło: portal tvp.info, PAP

„Rosja ogłasza wycofywanie wojsk rozlokowanych w ostatnich miesiącach wokół Ukrainy. Takie zapowiedzi muszą być konfrontowane z rzeczywistością. Zachód musi śledzić realne działania w terenie. Kreml ma duże doświadczenie w tworzeniu fałszywych obrazów własnych działań” – napisał Żaryn na Twitterze.Moskwa nie podaje, w jakich regionach rozpoczął się odwrót wojsk. Od 10 lutego odbywały się ćwiczenia rosyjsko-białoruskie, a 13 lutego rozpoczęły się manewry na Morzu Czarnym. Wszystkie te działania miały zakończyć się 20 lutego. Rosja zapewniała, że żołnierze biorący udział w ćwiczeniach na Białorusi powrócą po ćwiczeniach do jednostek w Rosji.