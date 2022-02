Termin ataku na Ukrainę realny? Rosja zapewnia, że wycofuje wojska, USA sceptyczne

W czasie, gdy brytyjski dziennik „The Sun”, powołując się na wysoko postawione źródła w amerykańskim wywiadzie, twierdzi, że już w najbliższych godzinach może dojść do zmasowanego ataku Rosji na Ukrainę, przedstawiciele Kremla utrzymują, że wycofują część rosyjskich sił zgromadzonych w pobliżu Ukrainy. Wiele wskazuje jednak na to, że może to być dezinformacja ze strony Moskwy. Ambasador Stanów Zjednoczonych przy NATO zapowiada weryfikację tych zapewnień – tak Julianne Smith skomentowała doniesienia o wycofaniu rosyjskich wojsk.

„The Sun” poinformował we wtorek, że zna termin rosyjskiej inwazji. Powołuje się przy tym na dane amerykańskiego wywiadu, który twierdzi, że Putin wyda rozkaz do ataku prawdopodobnie o godzinie 1:00 (czasu brytyjskiego; godz. 2:00 w Polsce) w nocy z wtorku na środę – o czym więcej pisaliśmy tutaj.



Wcześniej we wtorek rosyjskie ministerstwo przekazało – co później potwierdził także rzecznik Kremla – że Rosja wycofuje część swoich wojsk z baz zlokalizowanych pod granicami Ukrainy. Sceptycznie do tych zapewnień podchodzi przedstawicielka Stanów Zjednoczonych przy NATO Julianne Smith.





To może być powtórka działań Rosji

Ambasador przypomniała, że już wcześniej mieliśmy do czynienia z uspokajającymi deklaracjami Rosji, którym przeczyły działania armii Władimira Putina.– Rosja twierdzi, że zmierza w stronę pewnego rodzaju deeskalacji. Monitorujemy sytuację. Musimy to zweryfikować. Pod koniec grudnia ubiegłego roku Rosja mówiła to samo, a po naszej weryfikacji okazało się, że nie było żadnego potwierdzenia dotyczącego wycofania wojsk. Od tego czasu widzimy, jak rosyjskie siły przemieszczają się w przeciwnym kierunku – powiedziała amerykańska ambasador.Także sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg mówił, że Sojusz na razie nie widzi żadnych sygnałów deeskalacji.Rosja zgromadziła ponad 100 tysięcy żołnierzy na swoim terytorium przy granicy z Ukrainą, a także na Białorusi. Moskwa twierdzi, że nie ma planów inwazji, jednocześnie żądając od USA i NATO „gwarancji” nierozszerzenia Sojuszu o Ukrainę oraz wycofania jego infrastruktury, tak aby znalazła się „z dala od jej granic”.