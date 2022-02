Posłanka PO apelowała o podwyższanie stóp procentowych. Teraz na nie narzeka. WIDEO

Izabela Leszczyna apelowała do RPP o podniesienie stóp procentowych. Gdy poszły w górę, oceniła, że wzrost powinien być dużo większy. Teraz przekonuje, że przez podniesienie stóp Polacy musza płacić wyższe raty kredytów. Uspokaja jednak, że nad rozwiązaniem problemu pracują fachowcy Platformy Obywatelskiej. Niemal identyczne zarzuty pod adresem rządu formułował niedawno inny ekonomista opozycji Ryszard Petru.

Chociaż inflacja rosła, Rada Polityki Pieniężnej długo czekała z podniesieniem stóp procentowych w Polsce. Prezes rady przekonywał, że dzięki niskim stopom konsumpcja w czasie epidemii utrzymywała się na stabilnym poziomie, a gospodarka rozwijała równomiernie.



„Cieszy nas również, że przedstawiciele Międzynarodowego Funduszu Walutowego pozytywnie oceniają nasze działania i wskazują, że decyzje o podwyżkach stóp procentowych NBP były adekwatne i nie były w żadnym wypadku spóźnione” – podkreślał Adam Glapiński.



Co o podniesieniu stóp procentowych mówiła Izabela Leszczyna, posłanka PO odpowiadająca w partii za kwestie związane z ekonomią?



– Decyzja jest słuszna. Szkoda, że tak późno – oceniała na początku października. – Od dawna mówiliśmy: Rada Polityki Pieniężnej powinna wreszcie powstrzymać szalejącą drożyznę. Wreszcie prezes Adam Glapiński przyznał, że inflacja jest groźna i ma przyczyny wewnętrzne – stwierdziła… chociaż prezes NBP wskazywał, że główne przyczyny inflacji to sytuacja międzynarodowa, rekordowe ceny energii i surowców.



Kilka tygodni później Izabela Leszczyna przekonywała: „Rada Polityki Pieniężnej powinna zachowywać się odpowiedzialnie i podnieść stopy procentowe więcej niż to uczyniła”.

.@Leszczyna w #ŚniadaniewTrójce: Rada Polityki Pieniężnej powinna zachowywać się odpowiedzialnie i podnieść stopy procentowe więcej niż to uczyniła. — Platforma NEWS ����✌️ (@NewsPlatforma) October 30, 2021

Gdy stopy procentowe faktycznie podniesiono bardziej niż na początku, Izabela Leszczyna oceniła, że to cios w finanse Polaków.



– Prezes NBP oszukał młodych ludzi, którzy marzyli o własnym „m” (mieszkaniu – przyp. red.). Wmówił im, że kredyty będą zawsze tanie – atakowała posłanka PO.



Polityk PO przypominała, że stopy procentowe miały być długo niskie, bo zdaniem Glapińskiego nie groziła nam inflacja. – Już dzisiaj raty kredytów są nawet o kilkaset złotych wyższe. A przecież to nie koniec podwyżek – mówiła z Leszczyna.



Posłanka oceniła, że działania NBP można porównać do „lotu bez pilota”. Zapewniła jednak, że Platforma Obywatelska i jej eksperci pracują nad „bezpiecznym lądowaniem”.

Leszczyna jak Petru

Inflacja bije koleny rekord. We wrześniu ceny były wyższe o 5.8% niż rok temu. A rząd i NBP zamiast gasić pożar dolewają oliwy do ognia zadłużając się bez opamiętania i trzymając stopy procentowe na rekordowo niskim poziomie. — Ryszard Petru (@RyszardPetru) October 1, 2021

Podobną strategię przyjęło w ostatnim czasie wielu polityków opozycji. Już w czerwcu 2020 roku współpracujący z Koalicją Obywatelską i Nowoczesną Ryszard Petru alarmował w sieci, że inflacja przekroczyła 3 proc. r/r, a stopy nadal były bliskie zera.– przestrzegał sugerując podniesienie stóp procentowych.Rok później ten sam polityk dodawał: „Inflacja bije kolejny rekord. We wrześniu ceny były wyższe o 5.8 proc. niż rok temu. A rząd i NBP zamiast gasić pożar dolewają oliwy do ognia zadłużając się bez opamiętania iZobacz także -> Skąd tak wysoka inflacja w Polsce i na świecie? Przyczyn jest kilka Jaka była reakcja Ryszarda Petru, gdy Rada Polityki Pieniężnej powoli zaczęła podnosić stopy? Skrytykował ją za wzrosty i zaznaczył, że chociaż inflacja szaleje w całej Unii Europejskiej, w samej strefie euro stopy pozostają niezmienne.A w strefie euro bez zmian na poziomie 0 proc. Dlaczego? Bo w Polsce jest znacznie wyższa inflacja, która nie ma charakteru przejściowego. Czyja to zasługa? Rządu i NBP” – stwierdził.Czy w innych państwach UE inflacja rzeczywiście jest niska? Odpowiedź m.in. TUTAJ.