Ministerstwo edukacji prostuje fake news „Gazety Wyborczej”

W artykule „Gazety Wyborczej” zawarte zostały nieprawdziwe informacje dotyczące ministra Przemysława Czarnka – przekazał resort edukacji i nauki, informując o skierowaniu sprostowania do redakcji gazety. Ministerstwo zaznacza, że kłamstwem jest, jakoby minister „składając pismo do prokuratury, pomylił szkoły”. Cała sprawa dotyczy realizowanego w Gdańsku programu „Zdrovve Love”.

W piątek w oficjalnym komunikacie urzędnicy z Gdańska napisali, że 14 placówek otrzymało pisma z Prokuratury Rejonowej Gdańsk-Wrzeszcz, które dotyczą prowadzenia zajęć z programu „Zdrovve Love”. Program od lat budzi kontrowersje. Zdaniem części rodziców, program Zdrovve Love zakładał m.in. zajęcia o gender.



– Pojawiały się również inne aspekty takie jak masturbacja w wieku czterech lat – alarmowali aktywiści z Młodzieżowej Rady Miasta Gdańska.



Na stronie miasta został udostępniony skan pisma datowanego na 4 lutego 2022 r., napisanego przez Prokuraturę Rejonową Gdańsk-Wrzeszcz w Gdańsku i zaadresowanego do 14 dyrektorów gdańskich szkół. Numery szkół zostały zamazane przez publikujących dokument.



Z treści pisma wynika, że prokuratura prowadzi czynności i zwraca się do dyrektorów szkół o przesłanie dokumentacji: „Prokuratura Rejonowa Gdańsk-Wrzeszcz w Gdańsku prowadzi czynności sprawdzające z zawiadomienia Ministra Edukacji i Nauki w zakresie prowadzenia naruszającego art. 72 Konstytucji programu Zdrovve Love. W związku z powyższym zwracam się na podstawie art. 15 § 2 k.p.k. o nadesłanie informacji wraz z dokumentacją w zakresie”.

Do sprawy odniosła się prezydent miasta Aleksandra Dulkiewicz. „Projekt Lex Czarnek jeszcze nie został podpisany przez Prezydenta Andrzeja Dudę, a już widzimy zastraszanie dyrektorów, nauczycieli i rodziców. W całym tym zawiadomieniu jest jeden problem. Program, będący elementem edukacji dotyczącej zdrowia prokreacyjnego, nigdy w Gdańsku nie był realizowany w szkołach podstawowych” – napisała prezydent.



Do wpisu Dulkiewicz odniósł się resort edukacji i nauki. „W piśmie ministra Czarnka do prokuratury nie było odniesienia do realizowania programu w szkołach podstawowych. Skargi od rodziców dotyczyły zajęć w szkołach ponadpodstawowych. Prosimy o to, aby pani prezydent Dulkiewicz nie wprowadzała opinii publicznej w błąd” – czytamy na Twitterze MEiN.



Z kolei minister Przemysław Czarnek zamieścił na Twitterze treść złożonego zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, które dotyczy m.in. wprowadzenia do gdańskich szkół w ramach – jak napisano – tzw. zajęć równościowych „ideologicznych treści demoralizujących dzieci (od roku 2017 jako Program Zdrovve Love)”.



„Gdzie Pani widzi słowo »podstawowe«? Jakiś ciężki weekend?” – zwrócił się Czarnek do Dulkiewicz.

Jak poinformował we wtorek resort edukacji i nauki, o sprawie pisała też „Gazeta Wyborcza”. Według ministerstwa autor publikacji napisał nieprawdę.



– Informuję, że treści zawarte w artykule pt. „Czarnek doniósł na program edukacji seksualnej, ale pomylił szkoły”, autorstwa Krzysztofa Kątka, opublikowanym w „Gazecie Wyborczej Trójmiasto” 15 lutego 2022 r. dotyczące złożenia doniesienia do prokuratury na działania władz Gdańska są nieprawdziwe – przekazała rzeczniczka ministerstwa Anna Ostrowska.



– Nieprawdą jest, jakoby minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek składając pismo do prokuratury, pomylił szkoły. Stosowne sprostowanie zostało skierowane do redakcji „Gazety Wyborczej Trójmiasto” – poinformowała.

