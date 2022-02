GIS wycofuje z rynku batony zbożowe

Główny Inspektorat Sanitarny poinformował we wtorek o wycofaniu kilku partii batonów zbożowych firmy Bakalland. Powodem jest zastosowanie składnika zanieczyszczonego tlenkiem etylenu – substancji szkodliwej dla zdrowia.

GIS podał w ramach ostrzeżenia publicznego dotyczącego żywności, że został poinformowany poprzez system RASFF (ang. Rapid Alert System for Food and Feed, System Wczesnego Ostrzegania o Niebezpiecznej Żywności i Paszach – red.) o wykryciu tlenku etylenu w surowcu, który wykorzystano do produkcji określonych partii batonów zbożowych.





Ich producentem jest Bakalland SA, ul. Fabryczna 5, 00-446 Warszawa – Zakład Produkcyjny, ul. Brzeska 70, 21-505 Janów Podlaski. Firma rozpoczęła wycofywanie batonów, do których produkcji użyto kwestionowany surowiec.



Wycofaniu podlegają batony BA!lans Baton Waniliowe Cappucino, 38 g – o numerze partii 0002326697 i dacie trwałości 31.07.2022; partia 0002318934 z datą 31.05.2022, a także partia 0002312337 z terminem 31.03.2022 oraz partia 0002322091 z datą spożycia 30.06.2022.



Wycofywany jest także MIX batonów BA!lans z numerem partii na opakowaniu zbiorczym 0002320540 i terminie 31.05.2022. Numer 0002320540 – jak wskazał GIS – widnieje na kartonie, w którym znajduje się mix batonów o różnych numerach partii i smakach, w tym baton o zakwestionowanej partii 0002318934.



Czytaj także: GIS ostrzega przed suplementami diety. Co w nich wykryto?