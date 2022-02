„The Sun”: Rosja zaatakuje Ukrainę w nocy. Padła konkretna godzina

Rosja ma dokonać inwazji na Ukrainę za pomocą potężnego uderzenia rakietowego i przy użyciu 200 tys. żołnierzy w nocy z wtorku na środę – donosi „The Sun” powołując się na dane amerykańskiego wywiadu.

Rosja gotowa do inwazji na Ukrainę



We wtorek rosyjskie ministerstwo przekazało – co później potwierdził także rzecznik Kremla – że Rosja wycofuje część swoich wojsk z baz zlokalizowanych pod granicami Ukrainy. Resort obrony podał, że żołnierze z sił Południowego i Zachodniego Okręgu Wojskowego mają wrócić do swoich garnizonów.



– Szereg przedsięwzięć związanych ze szkoleniem bojowym, w tym ćwiczeń, zostało zrealizowanych zgodnie z planem – mówił rzecznik ministerstwa obrony.



Rosja zgromadziła ponad 100 tys. żołnierzy w pobliżu granic Ukrainy, co wywołuje obawy przed inwazją, zwłaszcza że Moskwa od 10 do 20 lutego przeprowadza wspólne ćwiczenia z Białorusią. Oznacza to, że Ukraina jest prawie jest niemal otoczona przez rosyjskie wojsko. 13 lutego rozpoczęły się manewry na Morzu Czarnym.





Kiedy Rosja zaatakuje Ukrainę?

US intelligence claims Russia set to invade Ukraine at 1AM tomorrow with massive missile blitz and 200,000 troops pic.twitter.com/NwLrHYn2kT — The Sun (@TheSun) February 15, 2022

Jak donosi „The Sun”, mimo doniesień, że Putin wycofuje część wojsk z granicy z Ukrainą, „wysoko postawione źródła twierdzą, że przygotowania do obrony oblężonego kraju będą kontynuowane”. Wywiad USA twierdzi, że Putin wyda rozkaz do ataku prawdopodobnie o godzinie 1:00 (czasu brytyjskiego; 2:00 w Polsce)

„The Sun” dodaje, że według innych źródeł atak Moskwy będzie „prawie na pewno z wielu punktów” na południowej, wschodniej i północnej flance Ukrainy.



Amerykańska stacja telewizyjna CBS News, powołując na jednego z amerykańskich urzędników, przekazała w poniedziałek, że Rosja dokonała przegrupowania artylerii dalekiego zasięgu i wyrzutni rakiet, stwarzając „bezpośrednie zagrożenie dla Ukrainy”.



– USA uważają, że Rosja zaatakuje Ukrainę do końca tygodnia, chociaż nie jest jeszcze pewne, w jaki sposób dojdzie do ataku – powiedział dla amerykańskiej stacji anonimowo wypowiadający się urzędnik.

W niedzielnym wywiadzie dla CNN doradca ds. bezpieczeństwa narodowego USA Jake Sullivan podkreślił, że do ataku na Ukrainę może dojść w każdej chwili – zarówno w przyszłym tygodniu, jak i po trwających do 20 lutego igrzyskach olimpijskich.O bezprecedensową liczbę przecieków od służb wywiadowczych państw NATO nt. działań i planów Kremla pytany był we wtorek na konferencji prasowej w Brukseli sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg. – Upublicznianie informacji zdobytych przez służby wywiadowcze na temat działań i planów Rosji, to jeden ze sposobów wywierania presji na Kreml i zniechęcania go do podejmowania agresywnych działań wobec Ukrainy – powiedział. Zdaniem Jensa Stoltenberga podawanie takich informacji do publicznej wiadomości „podnosi poprzeczkę” i krzyżuje potencjalne zamiary Moskwy.