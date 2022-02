Koncerny ewakuują menedżerów z Ukrainy. Przenoszą ich do Warszawy

Samsung, LG i inne koncerny z Korei Płd. ewakuują z Ukrainy koreańskich menedżerów w związku z ryzykiem rosyjskiej inwazji, a szef kijowskiego biura agencji promocji handlu i inwestycji KOTRA tymczasowo przeniesie się do Warszawy – podał dziennik „Korea Times”.

Południowokoreańskie MSZ ogłosiło w poniedziałek plan ewakuacji obywateli z Ukrainy „w ciągu kilku dni” w związku z obawami o atak ze strony Rosji. Na Ukrainie przebywało tego dnia 281 Koreańczyków, w tym dyplomatów, z czego około 100 zamierzało wyjechać do wtorku – podała agencja Yonhap.



„Rząd wzywa obywateli koreańskich do opuszczenia Ukrainy tak szybko, jak to możliwe, dostępnymi lotami lub trasami naziemnymi w związku z ogłoszonym w niedzielę czwartym poziomem alertu dotyczącego podróży we wszystkich częściach Ukrainy” – ogłosiło MSZ w Seulu.



Samsung Electronics i LG Electronics zakończyły już ewakuację koreańskich pracowników i ich rodzin, a inne firmy, w tym POSCO International, Hyundai i Hanook Tire & Technology, również planują to zrobić – podał dziennik „Korea Times”, powołując się na koreańską agencję promocji handlu i inwestycji KOTRA.

źródło: PAP, Yonhap

KOTRA ogłosiła, że ukraińskie oddziały koreańskich firm nie wstrzymają działalności, ponieważ osoby zatrudnione lokalnie będą nadal pracować po ewakuacji koreańskich menedżerów. Według danych agencji na Ukrainie działa 13 koreańskich firm i wszystkie zamierzały zakończyć ewakuację Koreańczyków do wtorku.Gdy koreańscy pracownicy opuszczą już Ukrainę, KOTRA ewakuuje z kraju swój personel. „Szef biura w Kijowie przeniesie się do stolicy Polski, Warszawy, i będzie tam pracował w tymczasowym biurze” – poinformowała agencja, cytowana przez „Korea Times”.