Lewica punktuje Tuska za „kolaborantów” i chce przeprosin. Przypomnieli głosowanie PO

Donald Tusk pokazał stadion pełny pieniędzy i ubolewał, że Polska wciąż ich nie dostała. Lewica przypomniała więc, że gdy oni poparli w Sejmie Krajowy Plan Odbudowy, Platforma wyzywała ich od „pożytecznych idiotów” i „kolaborantów”. – Dzisiaj tych wszystkich, którzy stroszą się w piórka obrońców pieniędzy europejskich, chciałbym zapytać, gdzie byli, gdy głosowaliśmy za KPO – mówi w rozmowie z portalem tvp.info Krzysztof Śmiszek. Jego koledzy i koleżanki z Lewicy chętnie rozpowszechniają też niewygodny dla Tuska artykuł.

Wiosną 2021 r. PiS i Lewica wspólnie opracowywały szczegóły Krajowego Planu Odbudowy. W maju Sejm przyjął ustawę wyrażającą zgodę na ratyfikację decyzji o zwiększeniu zasobów własnych UE.



Politycy PO wstrzymali się od głosu i atakowali Lewicę. Tymczasem w ostatnich dniach Donald Tusk pokazał wizualizację unijnych pieniędzy na stadionie piłkarskim i ubolewał, że środki te nadal nie trafiły do Polski.



„Tusk pokazuje cały stadion palet z 58 miliardami euro. Robi wrażenie, prawda? To pieniądze, za którymi głosowała parlamentarna Lewica. Tak, wtedy, kiedy m.in. PO wyzywała ją od kolaborantów i pożytecznych idiotów PiS” – wypunktowano teraz w jednym z artykułów lewicowego czasopisma „Krytyka Polityczna”.



Tekst chętnie udostępniają w sieci politycy Lewicy. „Czy Tusk przeprosi Lewicę za głosowanie w sprawie Europejskiego Funduszu Odbudowy? Przeprosi?” – zapytała Agata Diduszko-Zyglewska, radna Nowej Lewicy z Warszawy. „Sama prawda” – dodał rozpowszechniając artykuł poseł Maciej Gdula.

„Atakowanie nie zawsze Platformie służy”

– Cieszy mnie, że chociaż ta refleksja w PO przyszła później, to jednak przyszła. Oczywiście uważam, że bardzo dobrze zrobiliśmy, głosując wtedy w Sejmie za przyjęciem KPO – mówi portalowi tvp.info Monika Falej, posłanka Lewicy.

Jak ocenia, dziś winę za to, że nie otrzymujemy tych środków, ponosi rząd, „który nie spełnia kryteriów praworządności”. – To nie jest wina Platformy Obywatelskiej, bo ona nie ma takich narzędzi, aby je uruchomić. Lewica stara się być merytoryczna i nieokopana w swoich poglądach – zaznacza.





Jak Lewica głosowała w PE?

W rozmowie z posłanką przypomnieliśmy jednak, że Marek Belka, Robert Biedroń, Włodzimierz Cimoszewicz, czy Leszek Miller także opowiedzieli się za wstrzymaniem środków dla Polski.

– O to trzeba by zapytać europosłów. Z kolei patrząc z perspektywy Polski, to Unia nie odpuszcza nam warunków, które trzeba spełnić, więc uważam, że głosowanie w polskim Sejmie było w naszym wykonaniu jak najbardziej słuszne – odpowiada Falej.

Posłanka odnosi się również do coraz częstszych opinii o tym, że Lewica – po Prawie i Sprawiedliwości – jest tą formacją polityczną, którą Donald Tusk i politycy PO atakują z największą zawziętością.

– Przykład, o którym rozmawiamy, pokazuje, że atakowanie nie zawsze Platformie służy. Jeżeli PO tak jak my chce stać po stronie Polek i Polaków, a nie zawsze po stronie politycznego sporu – podkreśla Falej.

Śmiszek: Dziś stroszą się w piórka

O komentarz w sprawie poprosiliśmy również posła Krzysztofa Śmiszka. Kolejny z przedstawicieli Lewicy powiedział nam: „Jako Lewica głosowaliśmy w Sejmie nie »przeciwko« komuś, a »za« czymś.

– Dzisiaj tych wszystkich, którzy stroszą się w piórka obrońców pieniędzy europejskich chciałbym zapytać, gdzie byli, gdy głosowaliśmy za KPO. Ale cieszę się, że można zmienić zdanie w polityce, a ludzie, którzy nie wiedzieli jaką podjąć decyzję, dziś bronią tych pieniędzy – dodał komentując fakt, że w kluczowym głosowaniu Platforma Obywatelska wstrzymała się od głosu.

Przypomnijmy, że gdy w Sejmie ważyły się losy rządowego projektu ustawy w sprawie ratyfikacji zasobów własnych Unii Europejskiej, ważną rolę odgrywały również media. Dziennikarze wielu redakcji apelowali do polityków opozycji, by nie negocjowali z rządem albo przynajmniej stawiali bardzo ostre warunki.