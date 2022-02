Francja: Ważność certyfikatów szczepień skrócona do czterech miesięcy

Od wtorku osoby w wieku od 18 lat, aby zachować ważność certyfikatu szczepień, powinny przyjąć dawkę przypominającą szczepionki przeciw COVID-19 w terminie od trzech do maksymalnie czterech miesięcy (dwa miesiące w przypadku szczepionki Janssen) od daty przyjęcia szczepienia podstawowego. JEśli tego nie zrobią i nie będą mieć zaświadczenia o statusie ozdrowieńca, certyfikat zostanie unieważniony.

KORONAWIRUS - PORADY



Po ponownym zaszczepieniu paszport covidowy zostanie odnowiony. Od wtorku ważność zaświadczenia o statusie ozdrowieńca zostanie skrócona z sześciu do czterech miesięcy.



Od początku kampanii szczepionkowej we Francji 54,1 mln osób, czyli 80,3 proc. populacji, przyjęło przynajmniej jedną dawkę szczepionki. W pełni zaszczepione są 53 mln osób, równoznaczne 78,7 proc. populacji. Dawkę przypominającą przyjęło 37,8 mln osób.



Od 4 do 4,5 mln certyfikatów szczepień we Francji może stracić ważność z powodu nieprzyjęcia dawki przypominającej, jak wynika z informacji ministerstwa zdrowia.

źródło: pap

Według danych z poniedziałku w ciągu 24 godzin w szpitalach zmarło 385 osób zakażonych COVID-19. Łączna liczba ofiar śmiertelnych koronawirusa wzrosła od początku pandemii do 135 189.Wskaźnik zakażeń na 100 tys. mieszkańców spadł do 1 487. Odsetek pozytywnych wyników testów na koronawirusa wynosi 28,9 proc.