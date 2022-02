PIE: W lutym rządowe tarcze obniżą inflację o prawie 2 pkt.

W lutym rządowe tarcze obniżą inflację o prawie 2 pkt. – do 7,6 proc.; pomimo tego CPI pozostanie wysokie, powróci w okolice 9 proc. w maju – ocenił Marcin Klucznik z Polskiego Instytutu Ekonomicznego w komentarzu do wtorkowych danych GUS. Według niego inflacja będzie spadać w drugiej połowie roku.

Jak poinformował Główny Urząd Statystyczny, inflacja w styczniu wyniosła rdr 9,2 proc. W porównaniu z poprzednim miesiącem ceny wzrosły o 1,9 proc. Rynek oczekiwał inflacji rdr na poziomie 9,3 proc., a mdm 1,9 proc.



Analityk z zespołu makroekonomii PIE Marcin Klucznik zaznaczył, że wzrost inflacji w styczniu do 9,2 proc. „to prawdopodobnie najwyższy odczyt w tym roku”. „W lutym rządowe tarcze obniżą inflację o prawie 2 pkt.” – ocenił.



Klucznik zwrócił uwagę, że wzrost inflacji w styczniu z 8,6 proc. do 9,2 proc. rdr to pierwszy odczyt od czerwca 2021 r. poniżej konsensusu prognoz (9,3 proc.). „Najmocniej podrożały ceny energii (o 18,2 proc.) – to efekt nowych taryf URE, które regulują koszt energii elektrycznej oraz gazu dla gospodarstw domowych” – zaznaczył ekspert.



Wskazał też na dynamiczny wzrost ceny żywności (9,4 proc.), przede wszystkim warzyw i nabiału. „To efekt wzrostu kosztu nawozów” – wyjaśnił.

Według PIE rządowe tarcze obniżą inflację do ok. 7,6 proc. w lutym. Mimo tego tempo wzrostu cen pozostanie wysokie.



„CPI powróci w okolice 9 proc. prawdopodobnie już w maju” – wskazał Klucznik. Zdaniem eksperta bez tarcz rządowych wyniki prawdopodobnie oscylowałyby wtedy blisko 11 proc.



„Dopiero w drugiej połowie roku inflacja będzie spadać. Jeszcze w grudniu ceny będą wyższe o 6 proc.” – ocenił.



W opinii analityków PIE dużym ryzykiem dla skutecznej walki z inflacją jest groźba wybuchu konfliktu na Ukrainie.



„Konsekwencją napięć jest wzrost cen surowców energetycznych – w ostatnim tygodniu ropa naftowa podrożała o 3,2 proc., a gaz ziemny o 2,9 proc.” – zwrócił uwagę Klucznik.

Dodatkowo wzrost ryzyka geopolitycznego osłabia polską walutę. „W efekcie spodziewamy się wzrostu cen dóbr importowanych, zwłaszcza paliw” – zaznaczył.



Zdaniem eksperta w takim otoczeniu Rada Polityki Pieniężnej będzie dalej podnosić stopy procentowe. „Spodziewamy się, że główna stopa NBP wzrośnie w marcu o 0,25 pkt. do 3,0 proc.” – wskazał Klucznik.



Cykl podwyżek prawdopodobnie zakończy się w maju na poziomie 3,5 proc. – przewiduje PIE.



Według analityków pogarszająca się koniunktura powstrzyma Radę przed dalszymi podwyżkami. Badania GUS wskazują, że oczekiwania gospodarstw domowych co do sytuacji gospodarczej są w tej chwili najsłabsze od wybuchu pandemii – podsumowano.