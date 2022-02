Te informacje wstrząsnęły USA. „Trump był szpiegowany”

Prawnik badający sprawę rzekomej rosyjskiej ingerencji w amerykańskie wybory w 2016 roku stwierdził, że to Donald Trump miał rację. Ocenił, że były prezydent USA był nielegalnie szpiegowany i złożył w tej sprawie dokumenty do sądu. Sprawa wywołała ogromne poruszenie, ale lewicowo-liberalne media w USA milczą na ten temat. „To, co powinno być największą aferą naszych czasów, większą niż Watergate, jest absolutnie pomijane” – napisał w specjalnym oświadczeniu Trump.

Specjalny radca John Durham zarzucił, że prawnicy z kampanii prezydenckiej Hillary Clinton opłacili zinfiltrowanie serwerów należących do Trump Tower i Białego Domu w celu sfabrykowania dowodów na poparcie narracji mówiącej, że Donalda Trumpa i Rosję łączą nieformalne związki. Miało z nich wynikać, że Donald Trump jest częścią rosyjskich wpływów na Zachodzie.



Trump odpowiadał, że to Demokraci i służby specjalne z czasów Baracka Obamy zawiązały spisek, aby móc go inwigilować i próbować kompromitować.



Zobacz także: Po wystąpieniu Trumpa prokurator zwróciła się o ochronę FBI



Teraz w sprawie pojawiły się nowe fakty. Telewizja Fox News ujawniła, że 11 lutego Durham złożył w sądzie dokumenty dotyczące byłego prawnika kampanii Clinton Michaela Sussmana, który został już wcześniej oskarżony o składanie fałszywych zeznań agentowi federalnemu.

#wieszwiecej Polub nas

Sprawa sięga jeszcze 2016 roku. To wtedy Sussman miał się spotkać z głównym radcą prawnym FBI i przekazać mu materiały ws. rzekomej współpracy Trump Organization i zależnym od Kremla rosyjskim Alfa Bankiem. Twierdził, że robi to jako zwykły obywatel. Później przyznał, że w rzeczywistości działał w porozumieniu z innymi osobami – zdaniem Durhama z przedstawicielami kampanii Hilary Clinton.

Donald Trump ocenił, że wyniki śledztwa dostarczają niepodważalnych dowodów na to, że jego kampania i prezydentura były szpiegowane przez operatorów opłacanych w ramach kampanii Hillary Clinton w celu sfabrykowania dowodów na jego rzekomą współpracę z Rosją.





Ostra reakcja Donalda Trumpa

A filing says Hillary Clinton's presidential campaign paid a technology company to "infiltrate" Trump Tower servers, and later the White House, Fox News reports. Former President Donald Trump responded and issued a statement about the news. https://t.co/NlaY7VhOo1 pic.twitter.com/2KcCRLGcbm — Newsmax (@newsmax) February 13, 2022

Były prezydent stwierdził, że są to kolejne dowody na to, iż przez lata to on mówił prawdę. Zaznaczył, że jego kampania i administracja były szpiegowane przez ludzi opłaconych przez kampanię Clinton, a„To skandal szerszy i bardziej poważny niż Watergate i ci, którzy byli w niego zamieszani i wiedzieli o tej operacji szpiegowskiej, powinni odpowiedzieć karnie” – napisał Trump.Zobacz także: Senat USA odrzucił projekt nowych sankcji na Nord Stream 2 Skrytykował też część redakcji, które jego zdaniem próbują przemilczeć sprawę. W tym miejscu zaatakował m.in.

„Było gorzej niż myślałem”

WATCH @Jim_Jordan on how #TrumpWasRight:



“They spied on a presidential campaign…but then we found out from this filing that they actually spied on a sitting president…We do need to investigate this stuff and get to every bit of information that we can.” pic.twitter.com/ItpKkyv3ub — House Republicans (@HouseGOP) February 15, 2022

źródło: Portal tvp.info, foxnews, nypost.com, niezalezna.pl,

Członek Izby Reprezentantów Stanów Zjednoczonych Jim Jordan ocenił, żeJego zdaniem, szpiegowanie miało miejsce, ale „było gorzej niż myślał, ponieważ szpiegowano urzędującego prezydenta Stanów Zjednoczonych”– I odnosi się to bezpośrednio do kampanii Clinton. Niech więc Bóg błogosławi Johna Durhama – podsumował w niedzielnym programie.Zobacz także: Trump odpowiada na zarzuty Bidena. Oskarża go o niszczenie kraju Inny z Republikanów, Mike Turner, dodał, że podważono zaufanie do amerykańskiej demokracji.– włącznie z rolami, jakie mogli w tym pełnić były dyrektor CIA John Brennan, były dyrektor wywiadu James Clapper i były dyrektor FBI James Comey.„Do sprawy odniósł się również Kash Patel, który był w tej sprawie szefem śledczych działających pod auspicjami Komisji Wywiadu Izby Reprezentantów. Wskazał, że złożone przez Durhama dokumenty jednoznacznie stwierdzają, iżmające stworzyć fałszywe połączenie między Trumpem a Kremlem” – relacjonuje niezalezna.pl.– Donald Trump miał rację. Demokraci go szpiegowali. Trump mówił prawdę wprost, często gdy nikt inny nie chciał – ocenił w swoim felietonie na foxnews.com prezenter tej stacji Tucker Carlson.W obszernym tekście na temat najnowszych doniesień przypomniał, jak na przestrzeni lat Trump alarmował o szpiegowaniu jego gabinetu, ale media bagatelizowały ten problem, obracały w żart lub ucinały, stwierdzając że prezydent USA nie ma na to wystarczających dowodów.