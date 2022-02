SBU rozpoczyna ćwiczenia kontrdywersyjne na wschodzie Ukrainy

Służba Bezpieczeństwa Ukrainy rozpoczęła we wtorek wieloetapowe ćwiczenia kontrdywersyjne w graniczącym z Rosją obwodzie charkowskim na wschodzie Ukrainy.

„Ćwiczenia potrwają do początku marca w obwodzie charkowskim ze szczególnym uwzględnieniem obszarów przygranicznych. Ich celem jest usprawnienie współpracy międzyagencyjnej organów ścigania, wzmocnienie bezpieczeństwa infrastruktury oraz możliwości identyfikacji akcji sabotażowych” – podano w komunikacie SBU.



Podkreślono, że szkolenie odbędzie się w warunkach jak najbardziej zbliżonych do bojowych, przy użyciu specjalnego sprzętu i broni. W niektórych rejonach możliwe jest czasowe ograniczenie ruchu osób i pojazdów, weryfikacja dokumentów tożsamości oraz kontrola pojazdów.



„Wszelkie działania będą prowadzone w ramach obowiązujących przepisów i z poszanowaniem praw i wolności człowieka” – dodano.



SBU poprosiło o zgłaszanie przypadków „nieuzasadnionego zainteresowania” infrastrukturą transportową, obiektami wojskowymi i budynkami rządowymi na objętych ćwiczeniami obszarach.