Był zmęczony ukrywaniem się przed policją. Przyszedł do komendy spakowany

33-latek miał dość ukrywania się przed odbyciem kary. Spakował swoje walizki i udał się do komendy w Kraśniku (woj. lubelskie). Następne miesiące spędzi w więzieniu, gdzie odsiedzi zasądzony wyrok.

W poniedziałek o poranku na dyżurce kraśnickiej komendy zameldował się 33-letni mieszkaniec Kraśnika. Zdziwieni dyżurni policji zauważyli, jak otwiera drzwi i wnosi ze sobą dwie wypełnione rzeczami walizki.



„Mężczyzna oznajmił, że męczy go już ukrywanie się przed policją i nie chce tak dalej funkcjonować. Funkcjonariusze z wyrozumiałością podeszli do tego tematu, spełniając jego prośbę. Dwie torby wypełnione były już rzeczami, które przygotował sobie do zakładu karnego” – poinformowała policja.



Mężczyzna jeszcze tego samego dnia został przetransportowany do więzienia gdzie spędzi ponad pięć miesięcy za kradzieże. Przed odbyciem kary ukrywał się od października.



