Rosjanie wracają do baz. Nowe informacje z granic Ukrainy

Niektóre oddziały rosyjskie stacjonujące w okręgach wojskowych znajdujących się w pobliżu granic Ukrainy wracają do baz po zakończeniu ćwiczeń – poinformowało rosyjskie ministerstwo obrony. Nie podano, w jakich regionach rozpoczął się odwrót tych wojsk. Agencja Reutera podkreśla, że może to uspokoić sytuację między Moskwą a Zachodem.

Rosyjska agencja Interfax podając informację ministerstwa obrony przekazała, że część ćwiczeń i manewrów zostało zakończonych. Żołnierze – z sił Południowego i Zachodniego Okręgu Wojskowego – mają wrócić do swoich garnizonów.



– Jednostki Południowego i Zachodniego Okręgu Wojskowego, które wykonały swoje zadania, rozpoczęły już załadunek na transport kolejowy i samochodowy i jeszcze dziś rozpoczną przemieszczanie się z powrotem do swoich garnizonów wojskowych. Poszczególne jednostki będą przemieszczać się samodzielnie w ramach kolumn wojskowych – powiedział rzecznik rosyjskiego Ministerstwa Obrony Igor Konaszenkow.



– Szereg przedsięwzięć związanych ze szkoleniem bojowym, w tym ćwiczeń, zostało zrealizowanych zgodnie z planem – podkreślił.



Konaszenkow dodał, że rosyjskie wojsko kontynuuje ćwiczenia w wielu dziedzinach. – Siły Zbrojne Rosji kontynuują zestaw zakrojonych na szeroką skalę działań w zakresie szkolenia operacyjnego wojsk i sił zbrojnych. Biorą w nich udział prawie wszystkie okręgi wojskowe, floty i wojska powietrznodesantowe – zaznaczył.

#wieszwiecej Polub nas

#BREAKING Some Russian forces near Ukraine returning to bases: ministry pic.twitter.com/pgj9J3flRf — AFP News Agency (@AFP) February 15, 2022

źródło: afp, agencja reutera

Rosja zgromadziła ponad 100 tys. żołnierzy w pobliżu granic Ukrainy, co wywołuje obawy przed inwazją, zwłaszcza że Moskwa od 10 do 20 lutego przeprowadza wspólne ćwiczenia z Białorusią.. 13 lutego rozpoczęły się manewry na Morzu Czarnym.Minister obrony Rosji Siergiej Szojgu powiedział w poniedziałek prezydentowi Władimirowi Putinowi, że trwające obecnie ćwiczenia sił zbrojnych mają dużą skalę i odbywają się praktycznie we wszystkich okręgach wojskowych Rosji.Kraje zachodnie są nadzwyczaj zaniepokojone koncentracją wojsk rosyjskich przy granicy z Ukrainą i ostrzegają Moskwę przed skutkami ewentualnej agresji wobec tego kraju. Rosja twierdzi, że nie ma takich planów, jednocześnie żądając od USA i NATO „gwarancji” o nierozszerzaniu Sojuszu o Ukrainę oraz wycofania jego infrastruktury „od swoich granic”.