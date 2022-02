Próby nielegalnego przekraczania granicy z Białorusią. Nowe dane SG

Ostatniej doby granicę polsko–białoruską próbowały nielegalnie przekroczyć cztery osoby – przekazała Straż Graniczna.

„W dn. 14.02 na terytorium Polski próbowało nielegalnie przedostać się z Białorusi 4 cudzoziemców – to 3 obywateli Senegalu i obywatel Gwinei” – napisała na Twitterze Straż Graniczna.



SG podała, że we wtorek funkcjonariusze zatrzymali już 10 cudzoziemców – obywateli Syrii i Jemenu. „To m.in. osoby, które na odcinku Placówki Straży Granicznej w Dubiczach Cerkiewnych przecięły concertinę i rzucały kamieniami w stronę patroli polskich” – dodała SG.



Od początku roku funkcjonariusze SG odnotowali ponad 1,2 tys. prób nielegalnego przekroczenia granicy z Białorusi do Polski. W zeszłym roku było to 39,7 tys. prób, z czego 1,7 tys. w grudniu, 8,9 tys. w listopadzie, 17,5 tys. w październiku, 7,7 tys. we wrześniu, 3,5 tys. w sierpniu.

