Wróciła do domu i przeżyła szok. Na kanapie w salonie wylegiwał się dzik

Nietypowa sytuacja w Hagen w Nadrenii Północnej-Westfali (Niemcy). Kobieta wróciła do do swojego mieszkania i zastała w nim potężny bałagan. Gdy weszła do salonu, zobaczyła dzika wylegującego się na kanapie.

Incydent miał miejsce 4 lutego. Zwierzę nie zauważyło kobiety, gdyż miało odwróconą głowę. Mieszkanka zamknęła szybko drzwi do pomieszczenia i zadzwoniła na policję.



Prawdopodobnie dzik wszedł przez otwarte drzwi prowadzące na patio, które zamknęły się za nim. Nim wskoczył na kanapę, zniszczył meble i zrobił straszny bałagan.



Mundurowi pozwolili wydostać się mu tą samą drogą, którą wszedł. Zaraz po otworzeniu drzwi prowadzących na patio dzik wstał z kanapy i opuścił mieszkanie.



