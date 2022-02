Nowe zdjęcia satelitarne z Rosji, Krymu i Białorusi. Potężna ilość sprzętu

Nowe zdjęcia satelitarne amerykańskiej firmy Maxar Technologies pokazują, że Rosja w ostatnich 48 godzinach rozlokowała jeszcze więcej wojska i sprzętu w pobliżu granicy z Ukrainą – poinformował dziennikarz BuzzFeed Christopher Miller. Podkreślił, że zwiększoną aktywność sił Rosji zaobserwowano na Białorusi, Krymie i w zachodniej Rosji.

W pobliżu granic Ukrainy koncentrują się wojska rosyjskie. Według szacunków służb wywiadowczych i ukraińskiego ministerstwa obrony Rosja zgromadziła tam około 120 tysięcy żołnierzy i znaczną ilość sprzętu.



W poniedziałek wieczorem naczelny dowódca sił zbrojnych Ukrainy generał Wałerij Załużny oświadczył z kolei, że strona ukraińska nie odnotowuje „radykalnego zwiększenia” liczebności rosyjskich sił przy ukraińskich granicach. Zaznaczył, że siły te zmieniają miejsca dyslokacji, przemieszczają się.



Amerykańska stacja telewizyjna CBS News, powołując na jednego z amerykańskich urzędników, przekazała w poniedziałek, że Rosja dokonała przegrupowania artylerii dalekiego zasięgu i wyrzutni rakiet, stwarzając „bezpośrednie zagrożenie dla Ukrainy”.



– USA uważają, że Rosja zaatakuje Ukrainę do końca tygodnia, chociaż nie jest jeszcze pewne, w jaki sposób dojdzie do ataku – powiedział dla amerykańskiej stacji anonimowo wypowiadający się urzędnik.

#wieszwiecej Polub nas

Wojna na Ukrainie? Nowe zdjęcia satelitarne

Image from Machulishchy airfield in Belarus shows Mi-26 Soviet/Russian heavy transport helicopters.

�� @Maxar pic.twitter.com/PXreps4KbH — Christopher Miller (@ChristopherJM) February 15, 2022

Yelnya, Russia, Jan. 19 vs. Feb. 13. Shows Russian battle tactical group presence and departure. �� @Maxar pic.twitter.com/xW3GLvXs6r — Christopher Miller (@ChristopherJM) February 15, 2022

Battle tactical group in Pogonovo, Russia. Jan. 26 vs. Feb. 13, when combat equipment departed. �� @Maxar pic.twitter.com/ilBoxoTKLL — Christopher Miller (@ChristopherJM) February 15, 2022

New Russian helicopter unit and troops in Belgorod, Russia. Feb. 13. �� @Maxar pic.twitter.com/FB7f84n0TS — Christopher Miller (@ChristopherJM) February 15, 2022

New Sukhoi Su-34 fighter jet deployment at Primorsko-Akhtarsk Air Base, Russia. Feb. 13. �� @Maxar pic.twitter.com/PaP2w0vK4V — Christopher Miller (@ChristopherJM) February 15, 2022

„Natychmiast opuścić Białoruś”. Pilny apel władz USA Obywatele USA przebywający na Białorusi powinni natychmiast opuścić ten kraj – ogłosił Departament Stanu USA. Jako jeden z powodów tej decyzji... zobacz więcej

Z Ukrainy ewakuowany jest personel dyplomatyczny wielu państw. Jednak do tej pory nie zapadła decyzja o ewakuacji polskich placówek. Dziś w Moskwie minister spraw zagranicznych Zbigniew Rau – jako przewodniczący OBWE – spotka się z szefem rosyjskiej dyplomacji Siergiejem Ławrowem, by rozmawiać o konflikcie rosyjsko-ukraińskim.Dziennikarz BuzzFeed Christopher Miller przekazał we wtorek na Twitterze, że dysponuje nowymi zdjęciami satelitarnymi wykonanymi przez amerykańską firmę Maxar, na których widać zgromadzony wokół Ukrainy – na Białorusi, Krymie i w zachodniej Rosji – rosyjski sprzęt wojskowy.Informację potwierdziła firma Maxar. W komentarzu dla Agencji Reutera zwrócono uwagę na pojawienie się kolejnych kilku dużych jednostek wojsk i śmigłowców szturmowych, a także na nowe rozmieszczenie samolotów szturmowych i odrzutowców. Na zdjęciach uchwycono również fakt opuszczania baz przez jednostki bojowe.Na pierwszych zdjęciach widać rosyjskie wojska stacjonujące w mieście Rzeczyca w obwodzie homelskim, nad Dnieprem. Kolejne zdjęcia zrobiono nad lotniskiem w Moczuliszczach.Na okupowanym przez Rosję Krymie widać – jak pisze dziennikarz – śmigłowce transportowe i szturmowe w pobliżu jeziora Donuzlav. Dziennikarz pokazał też zdjęcia satelitarne z bazy wojsk rosyjskich w Jelni nieopodal Smoleńska w Rosji. Widać na nich, że w ostatnich tygodniach z bazy zniknął sprzęt wojskowy.Na kolejnych zdjęciach widzimy bojowe grupy taktyczne w Pogonowie w Rosji i formowanie rosyjskiego garnizonu i grup bojowych w Soloti. Zdjęcia pokazują teżW ostatnim wpisie dziennikarza widać bazę lotniczą Primorsko-Akhtarsk w Rosji z nowymi odrzutowcami Suchoj Su-34.

Od tygodni rosyjskie wojska koncentrują się przy granicy z Ukrainą. Działania te wywołują poważne obawy w krajach zachodnich, których przywódcy uważają, że istnieje ryzyko działań zbrojnych ze strony tego kraju. Moskwa twierdzi, że nie ma takich planów, jednocześnie żądając od USA i NATO gwarancji o nierozszerzaniu Sojuszu o Ukrainę oraz wycofaniu jego infrastruktury „od granic Rosji”.



W związku ze zwiększeniem napięcia w regionie do opuszczenia Ukrainy i niepodróżowania do tego państwa swoich obywateli wezwały rządy Włoch, Holandii, Belgii, Szwecji i Hiszpanii. Podobne komunikaty już wcześniej wydały m.in. rządy USA, Wielkiej Brytanii, Łotwy, Norwegii, Japonii, Kanady i Izraela.



W sobotę po raz czwarty od początku kryzysu telefonicznie rozmawiali ze sobą prezydent USA Joe Biden oraz prezydent Rosji Władimir Putin. Amerykańska administracja informowała, że rozmowa była „rzeczowa i profesjonalna”, ale „nie zmieniła fundamentalnej dynamiki sytuacji, jaką obserwujemy od kilku tygodni”. W niedzielnym wywiadzie dla CNN doradca ds. bezpieczeństwa narodowego USA Jake Sullivan podkreślił, że do ataku na Ukrainę może dojść w każdej chwili – zarówno w przyszłym tygodniu, jak i po trwających do 20 lutego igrzyskach olimpijskich.