Złe wieści o stanie zdrowia Cezarego Kucharskiego. Jest w śpiączce

Cezary Kucharski trafił do szpitala. Były napastnik reprezentacji Polski oraz menedżer piłkarski jest w ciężkim stanie – donoszą media. To skutek przebytej choroby i operacji.

O złym stanie zdrowia Kucharskiego poinformował jako pierwszy dziennikarz Krzysztof Stanowski. „Dochodzą mnie wieści, że Cezary Kucharski znajduje się w bardzo ciężkim stanie. Zawsze był waleczny, więc mam nadzieję, że i tym razem nie odpuści” – napisał na Twitterze.





Cezary Kucharski w szpitalu

Jak donosi Interia, Kucharski zachorował, ale nie udało się ustalić, co mu dolega. 49-latek – podaje portal –. Do dziś nie został wybudzony. Kucharski w ostatnim czasie przebywał w Hiszpanii.Cezary Kucharski będzie obchodzić w czwartek 50. urodziny. TVP Sport przypomina, że to były napastnik m.in. Legii, Sportingu Gijon, FC Aarau i Stomilu Olsztyn. Kucharski dwukrotnie został mistrzem Polski, raz wywalczył również krajowy puchar. Napastnik zagrał 17 razy w reprezentacji kraju, występując m.in. w mistrzostwach świata w 2002 roku.Po zakończeniu kariery Kucharski został posłem na Sejm z list Platformy Obywatelskiej, był również menedżerem Roberta Lewandowskiego.