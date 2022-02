Poszukiwany na całym świecie przestępca wpadł na krakowskim lotnisku

Poszukiwany za przestępstwa gospodarcze i finansowe, 46-letni mieszkaniec Nowego Sącza, po 14 latach poszukiwań wpadł w ręce funkcjonariuszy straży granicznej na lotnisku w podkrakowskich Balicach.

46-latek w sobotni wieczór przyleciał do Krakowa samolotem rejsowym z Bari we Włoszech.



– W trakcie legitymowania przez funkcjonariuszy straży granicznej z podkrakowskiego lotniska okazało się, że mężczyzna od 2008 roku poszukiwany był za oszustwa przez policję, w celu zatrzymania i doprowadzenia do zakładu karnego – poinformował Michał Tokarczyk z Referatu Prasowego Karpackiego Oddziału Straży Granicznej w Nowym Sączu.



Dodatkowo w 2011 r. za mieszkańcem Sądecczyzny, została wystawiona czerwona nota Interpolu celem aresztowania i ekstradycji. Mężczyzna po potwierdzeniu został przekazany funkcjonariuszom policji w Krakowie, którzy będą realizować dalsze czynności.



Czytaj także: Zarzuty i areszt dla kierowcy Bolta, który miał molestować pasażerkę