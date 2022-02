Wtorek pod znakiem parasola [PROGNOZA]

Od zachodu do Polski napływa front atmosferyczny niosący opady. – Pogorszenie pogody nie oznacza spadku temperatur. One wciąż będą wysokie. Pojawią się za to opady i dość nieprzyjemny wiatr – przekazała synoptyk IMGW Ewa Łapińska.

Jak poinformował Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, północna, północno-zachodnia i częściowo środkowa Europa będzie pod wpływem układów niskiego ciśnienia z frontami atmosferycznymi. Pozostały obszar kontynentu będzie w zasięgu wyżów. Polska będzie pod wpływem niżu z ośrodkiem w rejonie południowej Norwegii. Z zachodu na wschód kraju przemieszczać się będzie strefa chłodnego frontu atmosferycznego. Napływać będzie powietrze polarne morskie.



We wtorek zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, jedynie na wschodzie kraju początkowo małe i umiarkowane. Miejscami słabe opady deszczu, w Beskidach śniegu. Temperatura maksymalna od 4 stopni Celsjusza na północnym wschodzie, około 8 stopni w centrum, do 10 stopni na Dolnym Śląsku. Wiatr słaby i umiarkowany, na północy i południu kraju porywisty, południowy i południowo-zachodni. W obszarach podgórskich Bieszczad porywy wiatru do 55 km/godz., w Bieszczadach do 65 km/godz., w Sudetach do 60 km/godz.





IMGW: możliwe zawieje i zamiecie śnieżne

W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Miejscami opadyi deszczu ze śniegiem, wysoko w górach śniegu. Temperatura minimalna od -1 stopnia na wschodzie, około 2 stopni w centrum, do 4 stopni na północnym zachodzie. W kotlinach karpackich spadek temperatury do -3 stopni. Wiatr umiarkowany, porywisty, na zachodzie w porywach do 65 km/godz., południowy i południowo-zachodni.We wtorek w Warszawie zachmurzenie początkowo małe i umiarkowane, później wzrastające do dużego. Temperatura maksymalna około 8 stopni Celsjusza. Wiatr słaby, południowy i południowo-zachodni. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1001 hPa i będzie się wahać.W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Możliwe słabe opady deszczu. Temperatura minimalna około 2 stopni. Wiatr słaby, nad ranem chwilami umiarkowany, południowo-zachodni.W środę, w dzień zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Okresami opady deszczu, na północnym zachodzie początkowo także deszczu ze śniegiem, wysoko w górach śniegu. Prognozowana wysokość opadów około 10 mm na północnym zachodzie. Prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej o 5 cm w Sudetach. Temperatura maksymalna od 3 stopni na północnym wschodzie i w kotlinach karpackich, około 7 stopni w centrum, do 9 stopni Celsjusza na zachodzie. Wiatr umiarkowany i dość silny, w porywach do 60 km/godz., południowo-zachodni i południowy.