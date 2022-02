Protesty przeciw obostrzeniom. Premier Kanady wprowadził stan wyjątkowy

Premier Kanady Justin Trudeau wprowadził stan wyjątkowy, który ma na celu zakończenie masowych protestów przeciwko obostrzeniom związanym z koronawirusem. Jednym z nich jest „Konwój Wolności”. – Rząd federalny zadecydował o wprowadzeniu stanu wyjątkowego, aby umożliwić poszczególnym prowincjom zakończenie protestów i blokad – powiedział podczas konferencji prasowej.

Przepisy, które dają rządowi federalnemu możliwość działania, miałyby „uzupełnić już wykorzystywane uprawnienia władz prowincji i terytoriów w odniesieniu do obecnych protestów społecznych” – powiedział premier Justin Trudeau.



Podczas konferencji prasowej szef rządu zakwestionował legalność protestów, podkreślając, że blokady prowadzone w ramach „Konwoju Wolności” przyczyniły się do tego, że „przerwane są krytyczne łańcuchy dostaw”. – Nie możemy i nie zgodzimy się na kontynuowanie nielegalnych i niebezpiecznych działań – oświadczył.





Ustawa o sytuacjach nadzwyczajnych

źródło: IAR, PAP

Powołał się na tak zwany Emergencies Act, czyli ustawę o sytuacjach nadzwyczajnych. Ustawa, uchwalona w 1988 roku rozszerza uprawnienia rządu. Może jednak być wprowadzona tylko wtedy, gdy istniejąca sytuacja nadzwyczajna nie może być rozwiązana przez inne prawo federalne i jeśli władze poszczególnych prowincji nie mogą sobie samodzielnie poradzić z problemami. Aby ją wprowadzić, w kraju musi dojść do „sytuacji krytycznej poważnie zagrażającej życiu, zdrowiu lub bezpieczeństwu obywateli”. Zapisy ustawy zostały wprowadzone w czasie pokoju po raz drugi w historii kraju.To pierwsze w historii użycie Emergencies Act. Agencja AFP przypomina jednak, że to już po raz drugi w nowożytnej historii, gdy w czasach pokoju wykorzystywane są przepisy dotyczące sytuacji nadzwyczajnych. W 1970 roku, działając w ramach ówczesnego ustawodawstwa, stan nadzwyczajny ogłosił w obliczu kryzysu wewnętrznego rząd Pierra Elliotta Trudeau, ojca obecnego premiera.W poniedziałek w prowincji Alberta policja zatrzymała 11 osób, które miały wesprzeć organizowaną przez kierowców ciężarówek blokadę przejścia granicznego ze Stanami Zjednoczonymi.Kanadyjska policja poinformowała o zarekwirowaniu należących do grupy 13 sztuk długiej broni, a także broni krótkiej i dużej liczby amunicji. Zatrzymani mieli być gotowi do użycia siły przeciwko policji w przypadku podjęcia przez nią próby rozbicia blokady.W poniedziałek informowano, że kanadyjska policja usunęła protestujących i odholowała pojazdy uczestniczące w tak zwanym Konwoju Wolności z mostu łączącego Windsor z amerykańskim Detroit.. Most, który łączy Detroit w USA i Windsor w Kanadzie, okupowali od poniedziałku uczestnicy „Konwoju Wolności”, którzy protestują przeciwko obostrzeniom sanitarnym i obowiązkowym certyfikatom covidowym. Zakończenie blokady nakazał w piątek sąd prowincji Ontario.Masowe protesty rozpoczęły się w stolicy Kanady blisko trzy tygodnie temu, kiedy dotarli tam kierowcy biorący udział w „Konwoju Wolności”. Sprzeciwiają się oni obowiązkowi szczepień przeciwdla kierowców ciężarówek przekraczających granicę z USA, a także innym obostrzeniom związanym z pandemią COVID-19. Z biegiem czasu ruch przekształcił się w szerszy protest przeciwko wszelkim rygorom epidemicznym. Pojawiają się także hasła antyrządowe.