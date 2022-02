Dziennikarze TVP nie zostali wpuszczeni na konferencję w łódzkim ratuszu [WIDEO]

Ekipa łódzkiego oddziału Telewizji Polskiej nie została wpuszczona w poniedziałek na konferencję prasową w Urzędzie Miasta Łodzi – poinformowała dziennikarka TVP Martyna Kowalczyk. – Nie dostaliście zaproszenia od nas, nie zapraszamy was na tę konferencję – odpowiada w TVP3 Łódź rzecznik prezydent miasta Marcin Masłowski.

Dziennikarka TVP Martyna Kowalczyk, której nie wpuszczono na spotkanie, powiedziała, że poniedziałkowa konferencja prasowa była poświęcona obywatelskiemu głosowaniu łodzian mających decydować, na co miasto wyda pieniądze z rządowego Programu Inwestycji Strategicznych.



– Przed konferencją strażniczka miejska zapytała kim jesteśmy, jaką redakcję reprezentujemy i kazała nam zaczekać. Potem wyszedł rzecznik prasowy prezydent miasta Marcin Masłowski i zapytał, czy mamy zaproszenie – relacjonowała.



– Byłam bardzo zaskoczona. Często przecież jestem w urzędzie. Rzecznik po prostu nie wpuścił nas na konferencję – podkreśliła. Jak dodała, od sześciu lat, od kiedy pracuje w telewizji publicznej, taka sytuacja zdarzyła się jej pierwszy raz.





Rzecznik Zdanowskiej: Nie zapraszamy

źródło: pap

W relacji wyemitowanej na antenie TVP3 Łódź słychać, jak rzecznik prezydent(KO) Marcin Masłowski mówi: „Nie dostaliście zaproszenia od nas, tak, że nie zapraszamy was na tę konferencję, dziękuję”. Na pytanie reporterki TVP, czy nie może wejść, Masłowski odpowiedział: „Nie, bo nie zostaliście zaproszeni na konferencję”.. Jeden z uczestników spotkania z dziennikarzami, wiceprezydent miasta Adam Pustelnik, na pytanie o zakaz wejścia dla TVP3 Łódź odpowiedział reporterce stacji: – Nie odpowiadam za politykę medialną miasta Łodzi, odpowiada za nią rzecznik Marcin Masłowski, zawsze znany ze swojego profesjonalizmu – podkreślił Pustelnik.Pracownicy biura prasowego prezydent Łodzi milczą w tej sprawie.Prezes łódzkiego oddziału Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich Zbigniew Natkański jest zdumiony zakazem wpuszczenia TVP na konferencje prasową w magistracie.– To po prostu skandal. Złamano prawo prasowe. Na miejscu bezpośrednich przełożonych ekipy z TVP3 Łódź złożyłbym doniesienie do prokuratury. Dziennikarzom uniemożliwiono wykonanie obowiązków służbowych – podkreślił.– To zamach na demokrację, bo reporterzy – szczególnie mediów publicznych – wykonują swoje obowiązki w imieniu odbiorców płacących abonament – tłumaczył.– Urzędnicy pracujący w biurze prasowym łódzkiego urzędu sami byli niegdyś reporterami, zatem zdają sobie sprawę, że wydany przez rzecznika zakaz wejścia na konferencję dla jakiegokolwiek dziennikarza jest poważnym złamaniem prawa i nadużyciem dobrego obyczaju panującego od lat w administracji samorządowej i państwowej – zauważył Natkański.