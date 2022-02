Pinior miał sfałszowane podpisy na listach poparcia? Są zarzuty

Wielkopolskie „pezety” Prokuratury Krajowej ustaliły, że co najmniej 161 podpisów na listach poparcia dla kandydata na senatora Józefa Piniora w wyborach z 2015 roku zostało sfałszowanych. Dopuścić się tego miała Natalia P., ówczesna partnerka asystenta polityka PO. Kobieta została zatrzymana i usłyszała zarzut, do którego się przyznała.

Natalia P. została zatrzymana w ubiegłym tygodniu przez funkcjonariuszy Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu. Kobieta została przewieziona do siedziby Wielkopolskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Poznaniu.



Tam przedstawiono jej zarzut „dopuszczenia się nieprawidłowości w sporządzaniu list z podpisami obywateli zgłaszających kandydatów w wyborach do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w 2015 roku i sfałszowania podpisów 161 wyborców”. Grozi za to do 5 lat więzienia.



Natalia P. przyznała się do popełnienia zarzucanego jej przestępstwa. Po przesłuchaniu została zwolniona do domu. Prokurator zastosował wobec niej dozór policyjny, zakaz kontaktowania się z innymi osobami podejrzewanymi w tej sprawie oraz zakaz opuszczania kraju.

Pożyczki, łapówki, wyroki

Kobieta była w 2015 roku partnerką asystenta senatora PO Józefa Piniora. „Materiały dotyczące podrabiania podpisów na listach poparcia dla kandydata na senatora RP w wyborach do Senatu w 2015 roku wyłączono ze śledztwa prowadzonego przeciwko Józefowi P. przez Wielkopolski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej oraz Centralne Biuro Antykorupcyjne” – poinformowała Prokuratura Krajowa.Józef Pinior został zatrzymany 29 listopada 2016 roku przez funkcjonariuszy CBA.Były senator był oskarżony wraz ze swoim asystentem Jarosławem W. o przyjęcie 40 tys. zł łapówki w zamian za załatwienie w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju oraz w Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie korzystnego rozstrzygnięcia sprawy biznesmena Tomasza G. Chodziło o budowę centrum handlowego w Jeleniej Górze.Ponadto Pinior i W. mieli przyjąć kolejne łapówki w zamian między innymi za załatwienie koncesji na wydobycie kopalin w Lądku Zdroju.Sąd Okręgowy we Wrocławiu utrzymał w mocy wyrok sądu I instancji.W sierpniu 2021 roku Józef Pinior został. Prokuratorzy ustalili, że senator nie wykazał w oświadczeniach w 2013 i 2014 roku pożyczek w wysokości po 40 tys. złotych. Natomiast w dwóch oświadczeniach z 2015 roku Pinior nie podał trzech pożyczek w łącznej kwocie 70 tys. złotych.Były senator od momentu zatrzymania nie przyznawał się do winy. Uważał, że jego problemy z organami ścigania mają podłoże polityczne.