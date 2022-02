CBS News: Rosjanie zajmują pozycje bojowe w pobliżu granicy z Ukrainą

Amerykańska stacja telewizyjna CBS News, powołując na jednego z amerykańskich urzędników, przekazała, że Rosja dokonała przegrupowania artylerii dalekiego zasięgu i wyrzutni rakiet, stwarzając „bezpośrednie zagrożenie dla Ukrainy”.

Według urzędnika część rosyjskich jednostek opuściło miejsce stacjonowania, a na zdjęciach satelitarnych, widać, jak wozy bojowe przemieszczają się „zderzak w zderzak” i zaczynają „zajmować pozycje do ataku”.



„Ten ruch oznacza zmianę od niedzieli, kiedy niektóre jednostki opuściły miejsca zbiórek, ale nie zajęły jeszcze pozycji, które można by uznać za pozycje bojowe” – podaje CBS.



– USA uważają, że Rosja zaatakuje Ukrainę do końca tygodnia, chociaż nie jest jeszcze pewne, w jaki sposób dojdzie do ataku – powiedział dla amerykańskiej stacji anonimowo wypowiadający się urzędnik.

#wieszwiecej Polub nas