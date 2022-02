Tak zmienia się Rosja Putina. Biograf Nawalnego nie ma wątpliwości [WIDEO]

Próba otrucia lidera rosyjskiej opozycji w 2020 roku była „szokującym wydarzeniem, które pokazało, że rosyjski reżim zmienia się w tradycyjny autorytaryzm” – mówi Morvan Lallouet, współautor biografii Aleksieja Nawalnego pt. „Nawalny. Nemezis Putina? Przyszłość Rosji?”. Gość programu „Rock Rachon” w TVP World, nawiązując do tytułu książki, ocenił, że do niedawna reżim Władimira Putina był zdolny „do pewnego stopnia” tolerować opozycję i media. Co to oznacza dla przyszłości Rosji?

We wtorek 15 lutego rozpocznie się rozpatrywanie kolejnej sprawy karnej wobec Aleksieja Nawalnego na podstawie oskarżeń o defraudację i o obrazę sądu.



„Oskarżenia wobec Aleksieja Nawalnego są motywowane politycznie” –ocenił w przeddzień rozpoczęcia kolejnego procesu przeciwko rosyjskiemu opozycjoniście rzecznik Komisji Europejskiej ds. zagranicznych Peter Stano.





Morvan Lallouet o Nawalnym

#wieszwiecej Polub nas

Cała rozmowa z Morvanem Lalouettem w programie „Minęła 20”:

teraz odtwarzane 14.02.2022

źródło: TVP Info/ TVP World

– To, co widzieliśmy przed otruciem Nawalnego, to był reżim, który był gotów do pewnego stopnia tolerować opozycję i wolne media – powiedział w programie „Rock Rachon” współautor biografii opozycjonisty. Morvan Lallouet zaznacza, że „w ciągu ostatnich kilku lat ta tolerancja praktycznie zniknęła”.Czy to możliwe, że Rosja będzie kiedykolwiek normalnym krajem, szanującym swoich sąsiadów i standardy praw obywatelskich? Czy Aleksiej Nawalny, człowiek określany jako wróg numer jeden Putina, może być zbawcą Rosji, który wyrwie ją ze szponów kremlowskiego despoty?Zdaniem rozmówcy TVP World rosyjski reżim wyraźnie pokazał, że jest gotowy zdławić ruch Nawalnego, choć „nie oznacza to, że nie ma przyszłości dla ludzi, którzy są mu ideologicznie bliscy”.