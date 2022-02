Garri Kasparow: Zamiast wysyłać Scholza, dostarczcie do Kijowa broń

Niewiele oczekuję od wizyty pana Scholza w Moskwie, ponieważ jest to desperacka próba pozostawienia wszystkiego po staremu, nie ma potrzeby, by wasz kanclerz jechał do Kijowa - dostarczcie broń do Kijowa! - mówi w wywiadzie dla dziennika „Bild” były mistrz świata w szachach Garri Kasparow.

„Niemcy – muszę to niestety powiedzieć – reprezentują jedną z największych nadziei Putina na rozłam w jedności wolnego świata” – zaznacza szachista, który jest również działaczem na rzecz praw człowieka i w 2013 r. musiał uciec z Rosji. Obecnie miezka na wygnaniu w Europie i USA.



Rozmówca „Bilda” podkreśla, że „dyplomacja musi być poparta prawdziwym działaniem. Jak dotąd podejście Niemiec było bardzo niejasne. Dla klasy politycznej w Niemczech Nord Stream 2 ma nadal wysoki priorytet. Nie słyszymy jednoznacznych zapowiedzi z Niemiec, że Nord Stream 2 zostanie natychmiast przerwany, jeśli siły rosyjskie przekroczą linię graniczną. Wszystko, co mówi pan Scholz i jego rząd, jest połowiczne”.



Kasparow zauważa też, że „Putin ma wieloletnie relacje z Niemcami. Podczas 16-letniej kadencji Angeli Merkel niemiecki rząd stale zwiększał zależność Europy od rosyjskiego gazu. Za to odpowiadają wyłącznie Angela Merkel i jej rząd. Wiele alternatywnych projektów zostało odrzuconych i porzuconych”. Teraz zdaniem Kasparowa „Putin czuje się jak król”.



„Dopóki Schroeder będzie traktowany jako szanowany polityk w Niemczech, a nie jako ktoś, kto ma być ścigany za korupcję i prace dla obcej potęgi, która nie jest przyjazna Niemcom, nic się nie zmieni. Korupcja w związku z Rosją jest powszechna wśród niemieckich polityków” – ocenia Kasparow.

#wieszwiecej Polub nas

źródło: pap

Kanclerz Scholz był w poniedziałek w Kijowie, a we wtorek będzie w Moskwie. „Niewiele oczekuję od wizyty pana Scholza w Moskwie, ponieważ jest to desperacka próba pozostawienia wszystkiego po staremu, zamiast jasnego oświadczenia. Nie ma potrzeby, aby wasz kanclerz jechał do Kijowa - dostarczcie broń do Kijowa!” – mówi Kasparow. „Upewnijcie się, że Putin za to zapłaci” – apeluje. Zdaniem szachisty Moskwie trzeba też jasno dać do zrozumienia, „że Nord Stream 2 będzie martwy w momencie, gdy rosyjskie wojska przekroczą linię graniczną; dopóki pan Scholz nie ma tej wiadomości dla Putina, wszystko inne jest nonsensem”.