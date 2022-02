„Tusk wpadł w furię”. Echa wyjazdu marszałka Grodzkiego do Miami

Wojna rosyjsko-ukraińska wisi w powietrzu, dlatego, kiedy szef PO Donald Tusk dowiedział się, że marszałek Senatu Tomasz Grodzki rusza z grupą senatorów PO do Miami, wpadł w furię – informuje w poniedziałek Interia. Politycy, z którymi rozmawiał portal, nie widzą jednak niczego zdrożnego w swoim wyjeździe.

– To jakieś dmuchane, zupełnie niepotrzebne (szukanie sensacji – red.), bez powodu – komentuje Beata Małecka-Libera, jedna z uczestniczek podróży.



– Nikt nie robi zadymy, kiedy ciągają nas po cmentarzach ukraińskich i jakichś innych – wtóruje partyjnej koleżance senator Robert Dowhan, cytowany przez Interię. Jak ustalił portal, w Kancelarii Senatu w najbliższym czasie zaplanowano kolejną delegację – tym razem do Dubaju.





„Polonia pyta, dlaczego Grodzki ośmiesza PO”

Tusk kontra Senat?

teraz odtwarzane Oskarżenia o mobbing w kancelarii Senatu

O tym, że zagraniczny wyjazd grupy opozycyjnych senatorów nie przypadł do gustu w partii jako pierwszy napisał „Wprost”. Chodzi o podróż do Stanów Zjednoczonych na polonijny „Kongres 60 milionów”.– Grodzki pojechał tam chyba na plażę oraz bal, bo i ten był w planach. Organizowanie wyjazdu delegacji z Polski, kiedy nawet nie chciał się z nim spotkać gubernator czy rektor uczelni, jest śmieszne – powiedział informator tygodnika. – I zostało źle odebrane przez Polonię amerykańską, która wspiera PO. Pisali do mnie z pytaniem, dlaczego Grodzki ośmiesza partię – dodał.Jak ustaliła Interia, sytuacja była na tyle napięta, że zainteresował się nią sam lider PO Donald Tusk.– Szef nie chciał, żeby sprawa wypłynęła do mediów, a Kancelaria Senatu chwali się tym wyjazdem na swojej stronie internetowej. W jaki sposób miałbym to skomentować? – podkreśla w artykule Interii jeden z bliskich współpracowników lidera PO.Senat nie ma ostatnio dobrej passy – zwraca uwagę portal, który także szeroko opisywał m.in. działalność komisji antymobbingowej, badającej zgłoszenie jednego z pracowników Kancelarii Senatu w sprawie domniemanego niewłaściwego zachowania Anny Godzwon, wicedyrektor Centrum Informacyjnego Senatu – o czym

#wieszwiecej Polub nas

Miami, mobbing i „związane ręce”

„Władze PO w żaden sposób nie zareagowały, ale nasi rozmówcy twierdzą, że podobnie jak w sprawie oskarżeń o mobbing, tak w związku z wyjazdem do Miami, Tusk ma związane ręce” – czytamy w Interii. – W tej kadencji większość wisi na jednym głosie, więc raczej niewiele można zrobić – ocenił rozmówca portalu.

Interia zwróciła się bezpośrednio do senatorów Koalicji Obywatelskiej, którzy polecieli z marszałkiem Senatu do Miami. Jak mówią, wyjazd został zaplanowany z wyprzedzeniem i był niezbędny z punktu widzenia „funkcjonowania urzędu”.





„Dawno nie było takiej służbowej eskapady”

źródło: interia.pl, PAP

– Dlaczego mieliśmy nie jechać? Program był naprawdę bardzo bogaty. Dawno nie byłam na takiej służbowej eskapadzie, żeby od rana do wieczora spotykać się z różnymi środowiskami i rozmawiać w ważnych sprawach. Dwa lata epidemii spowodowały, że wiele rzeczy się opóźniło, ludzie przestali się kontaktować – mówiła przewodnicząca senackiej komisji zdrowia Beata Małecka-Libera.Politycy, którzy wylecieli do Miami wraz z marszałkiem Grodzkim podkreślili w rozmowie z Interią, że senatorowie partii rządzącej odmówili udziału w delegacji. Na miejscu, w odrębnej grupie, pojawili się za to wicerzecznik PiS Radosław Fogiel, prezydencki minister Adam Kwiatkowski czy Krzysztof Szczerski, stały przedstawiciel RP przy ONZ.