Święto esportu. W Katowicach rozpoczyna się Intel® Extreme Masters

Już we wtorek w Katowicach rozpoczyna się prawdziwe święto esportu. Na Górny Śląsk zjadą najlepsze na świecie zespoły Counter-Strike: Global Offensive i topowi zawodnicy StarCraft® II. Gracze zmierzą się w walce o udział w finałowym etapie turnieju Intel® Extreme Masters.

Na ten moment polscy kibice esportu w Polsce czekali cały rok. Już jutro rozpoczyna się faza play-in IEM Katowice 2022. Finały wydarzenia odbędą się już za półtora tygodnia, 25–27 lutego w katowickim Spodku. Po dwóch latach nieobecności na trybuny powraca publika.



Na starcie zmagań do gry w jubileuszowej odsłonie IEM Katowice, przystąpią takie formacje, jak Natus Vincere, poprzedni zwycięzcy tego turnieju. Oprócz nich w Spodku zmierzą się także m.in. FaZe Clan, Complexity Gaming czy MOUZ i wiele innych.



Wśród uczestników zobaczymy również polskie akcenty. W rozgrywkach CS:GO po raz drugi z rzędu nasz kraj reprezentować będzie Wisła All iN! Games Kraków, czyli obecny mistrz ESL Mistrzostw Polski. Zwycięstwo w wielkim finale z HONORIS zapewniło ekipie Grzegorza „SZPERO” Dziamałka miejsce w fazie play-in, gdzie na start zmierzy się ona z Ninjas in Pyjamas. Drużyna innego reprezentanta, Mateusza „mantuu” Wilczewskiego, OG, podejmie Renegades. O dalszy los ENCE w turnieju walczyć będą Paweł „dycha” Dycha oraz Olek „hades” Miśkiewicz, którzy na starcie turnieju spotkają się z Entropiq.



Na kibiców czeka też zacięty turniej StarCraft II, gdzie podczas fazy wstępnej do gry przystąpi szesnastu graczy.



Także i tutaj polscy kibice będą mieli kogo wspierać - w trakcie pierwszego tygodnia w zmaganiach weźmie udział dwóch polskich reprezentantów. Mikołaj „Elazer” Ogonowski zmierzy się z Nikitą „SKillousem” Gurevichem, natomiast Piotr „Spirit” Walukiewicz z Parkiem „DRG” Soo-ho.



Z fazy play-in do rywalizacji grupowej awansuje 4 graczy, którzy dołączą do 20 wcześniej już zakwalifikowanych. Ich zmagania odbędą się tuż przed startem finałów IEM Katowice 2022, do których awansuje 12 najlepszych w walce o 500 000 dolarów.

