Napastnicy wtargnęli do pokoju hotelowego w Płońsku. Bili młotkami

W jednym z hoteli w Płońsku dwaj zamaskowani sprawcy, przy użyciu brukarskich młotków, pobili trzech mężczyzn. Dwaj poszkodowani, w wieku 27 i 31 lat, z obrażeniami ciała trafili do szpitala. Stan młodszego z nich jest ciężki. Ustalono jednego z napastników, którym okazał się 40-letni płońszczanin.

Według rzeczniczki Komendy Powiatowej Policji w Płońsku kom. Kingi Drężek-Zmysłowskiej, do zdarzenia doszło kilka dni temu, gdy do jednego z hotelowych pokoi, w którym przebywało sześć osób, czterech mężczyzn i dwie kobiety, nagle wtargnęło dwóch zamaskowanych sprawców.



– Agresorzy przy użyciu gumowych, brukarskich młotków pobili trzech mężczyzn przebywających w pomieszczeniu. Dwaj pokrzywdzeni, 27-letni mieszkaniec Płońska i 31-latek z gminy Sochocin, z obrażeniami ciała, głównie głowy, przewiezieni zostali do szpitala. Stan młodszego, który przeszedł operację, jest ciężki. Jeden z pobitych mężczyzn nie wymagał hospitalizacji – przekazała w poniedziałek rzeczniczka płońskiej policji.



Jak zaznaczyła, w wyniku podjętych czynności, funkcjonariusze wydziału kryminalnego „kilka godzin od zdarzenia zatrzymali trzy osoby, które według ustaleń mogły brać udział w pobiciu”.



– Zebrany materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie jednemu z zatrzymanych, 40-letniemu płońszczaninowi, zarzutu pobicia z użyciem niebezpiecznego narzędzia. Na wniosek prokuratury, decyzją sądu, mężczyzna został już tymczasowo aresztowany na okres trzech miesięcy. Grozi mu do ośmiu lat więzienia – podkreśliła Drężek-Zmysłowska. Przyznała zarazem, że dwóch pozostałych zatrzymanych po przesłuchaniu zostało zwolnionych.



Rzeczniczka płońskiej policji zastrzegła, że w ramach prowadzonego postępowania, które nadzoruje tamtejsza prokuratura rejonowa, szczegółowo wyjaśniane są wciąż „wszystkie wątki sprawy”, w tym tożsamość drugiego z napastników oraz motyw działania sprawców pobicia.



