Olsztyn. Radni podnieśli sobie pensje. Teraz chcą podwyżki opłat dla mieszkańców

W grudniu radni Olsztyna podnieśli swoje diety do 3999 zł, a prezydentowi Piotrowi Grzymowiczowi sprezentowali podwyżkę do kwoty 20 600 zł miesięcznie. Teraz mówia o potzrebie wzrostu opłat dla mieszkańców. Na najbliższej sesji ma być głosowana nowa opłata za wywóz odpadów.

„Nowe ceny to także konieczność w Olsztynie” – poinformował w poniedziałkowym komunikacie olsztyński ratusz.



Opłaty za odbiór odpadów w Olsztynie są połączone z ilością zużywanej wody - kto więcej zużywa wody, ten więcej płaci za śmieci. Obecnie przelicznik wynosi 8,4 zł za śmieci za każdy metr sześcienny zużytej wody. Ratusz chce podnieść tę stawkę do 9,7 zł za każdy zużyty metr wody.



W komunikacie podano, że w przypadku przyjęcia nowych stawek wzrośnie ulga dla rodzin wielodzietnych - z 5 do 6 zł miesięcznie za każdego członka rodziny zamieszkującego w danej nieruchomości. Poza tym większa będzie zniżka dla właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, którzy kompostują bioodpady w kompostowniku przydomowym. Teraz ta stawka to 0,40 zł za 1 m3 zużytej wody miesięcznie, a po zmianach byłoby to 0,50 zł.



Głosowanie nad propozycją nowych cen za odbiór odpadów odbędzie się prawdopodobnie podczas lutowej sesji Rady Miasta.

