Hołd Lisa. „Donald Tusk musi zostać dziadkiem narodu”

„Prawo i Sprawiedliwość zostanie pokonane, a opozycja zwycięży” – różową przyszłość wieszczy, głównie Platformie Obywatelskiej, na łamach „Newsweeka” naczelny tego tygodnika Tomasz Lis. W swoistym hołdzie złożonym Donaldowi Tuskowi publicysta stawia liderowi PO jednak zadanie: musi okazać się „wybitnym przywódcą narodowym”. Dziennikarz nazywa byłego premiera „mężem stanu” i nie kryje niechęci wobec lidera PiS, licząc, że Tusk „ukradnie Kaczorowi marzenia”.

Aż pięć stron w poniedziałkowym wydaniu „Newsweeka” jego naczelny poświęca liderowi PO. Temat na okładce opatrzono zdjęciem Donalda Tuska i wymownym podpisem: „Tusk, my, naród” i życzeniowym wstępem Tomasza Lisa: „By opozycja pokonała PiS i Jarosława Kaczyńskiego, Donald Tusk musi przestać być wyłącznie przywódcą partyjnym i stać się przywódcą narodowym”.





Lis: Oscar dla Tuska i nikogo innego

Laurka pod adresem lidera PO

Jeszcze ciekawiej jest jednak w samym artykule, do którego dobrano zdjęcie Tuska oklaskiwanego przez mieszkańców Szczecina na jednym z ubiegłorocznych spotkań.Wizja, jaką przed Polską najbliższych miesięcy rozpościerasprowadza się do stwierdzenia, że najciekawsze będzie to, „co stanie się na linii Tusk – społeczeństwo”. Wszystko inne zdaniem szefa „Newsweeka” jest nieistotne, bo – jak czytamy –By nie ująć niczego z „walentynkowego” wydania tygodnika, przytoczmy kilka myśli Tomasza Lisa pod adresem szefa PO:„Tusk musi odczytać znaki historii i właściwie zinterpretować ducha czasu. Pokonanie PiS i pożegnanie z PiS będą bowiem w historii narodu momentem wielkim”;

„Musi pisać historię nie PO i opozycji, ale narodu”;



„Donald Tusk musi powiedzieć Polakom, jaka ma być Polska i dokąd ma iść. (…) Polska potrzebuje męża stanu, po latach nihilizmu potrzebuje idealizmu”;





„Ojciec demokracji” i „dziadek narodu”

Boże, w środku jest jeszcze piękniej. Sam nie wiem czy lepsze jest zdjęcie dobrane do tekstu, określenie przewodniczącego PO „mężem stanu”, czy błaganie Lisa, żeby Tusk został „dziadkiem narodu” �� pic.twitter.com/oyAJui0Q7e — Samuel Pereira (@SamPereira_) February 14, 2022

Słynne „Sto lat” – czyli jak u Lisa Tuska witano

teraz odtwarzane „Sto lat” dla Donalda Tuska w programie „Tomasz Lis na żywo”

„Ocalając polską demokrację, mógłby stać się jej ojcem w stopniu porównywalnym do Wałęsy, Mazowieckiego, Geremka czy Kuronia. Pozycje naszego Waszyngtona, Adamsa i Jeffersona, twórców III RP, są już u nas zajęte. Ale, toutes proportions gardées,Nie jest to wcale koniec „złotych myśli” Tomasza Lisa, bo zadań przed Tuskiem stawia więcej, a im dalej, tym większe oczekiwania. W tym te najważniejsze: Pokonanie PiS – a przy tym – by „po drodzeo wymyśleniu Polski na nowo i roli emerytowanego zbawcy narodu”.Nie tyle zresztą Tusk ma zostać „zbawcą narodu”, co pełnić rolę „ojca i dziadka narodu”.Tomasz Lis przytacza przy tym anegdotę: „Tusk musi więc namalować wielką wizję, o co tyle razy, gdy był premierem, do niego apelowałem, na co zawsze reagował alergicznie. Raz odesłał mnie nawet do lekarza, uznając, że to najlepsze miejsce dla kogoś, kto ma wizje”.Sympatia, jaką do lidera PO pała Tomasz Lis, jest już wręcz legendarna, stąd dla wielu publicystyczna laurka w „Newsweeku” nie jest dużym zaskoczeniem. Przypomnijmy zresztą, jak byłego premiera witano w programie Tomasza Lisa – wówczas, w 2014 r. – nadawanego na antenie TVP, gdzie odśpiewano politykowi gromkie „Sto lat”:

