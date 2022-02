Startuje akcja rozliczeń PIT za 2021 r. Jak najszybciej otrzymać zwrot podatku?

Nadszedł czas rozliczeń PIT 2022. We wtorek 15 lutego będzie można złożyć zeznania podatkowe do Urzędu Skarbowego. Dzięki przygotowanemu przez fiskus serwisowi internetowemu Twój e-PIT nie trzeba już szukać skomplikowanych programów do rozliczania podatków czy stać w kolejkach. W tym roku termin składania deklaracji PIT jest dłuższy niż zwykle; dotąd upływał 30 kwietnia. Przypominamy o najważniejszych kwestiach związanych z PIT za 2021 rok.

Od wtorku 15 lutego do poniedziałku 2 maja 2022 r. podatnicy mogą zweryfikować i zmodyfikować lub zatwierdzić swoje rozliczenia w usłudze Twój e-PIT.



Twój e-PIT to zeznanie podatkowe PIT-28, PIT-36, PIT-37 lub PIT-38. Dostęp do usługi możliwy jest wyłącznie przez e-Urząd Skarbowy, na stronie podatki.gov.pl.





Jak zalogować się do usługi Twój e-PIT?

#wieszwiecej Polub nas

Ulgi w PIT. Jaką wybrać?

PIT za 2021 r. Do kiedy złożyć zeznanie podatkowe?

Do e-Urzędu Skarbowego można zalogować się na kilka sposobów:• Profilem Zaufanym,• e-Dowodem,• poprzez bankowość elektroniczną,• można zalogować się danymi podatkowymi podając: PESEL (albo NIP i datę urodzenia), kwotę przychodu z rozliczenia za 2020 r., kwotę przychodu z jednej z informacji od płatników za 2021 r. (np. z PIT-11 od pracodawcy) i potwierdzając kwotą nadpłaty/podatku do zapłaty z rozliczenia na 2020 r.Każdy podatnik może także wybrać,, a także doliczyć odpowiednie ulgi.W tym roku do wyboru jest kila dostępnych ulg:• Ulga na dziecko;• Ulga termomodernizacyjna;• Ulga rehabilitacyjna;• Ulga na Internet;• Ulga dla młodych;• Ulga abolicyjna;• Ulga B+R;• Ulga na IKZE.Termin rozliczeń z fiskusem mija 2 maja (jest tak ponieważ 30 kwietnia w tym roku wypada w sobotę). Do tego czasu należy zaakceptować zeznania PIT-36, PIT-37 i PIT-38.

• Termin składania PIT-28 w e-Urzędzie Skarbowym mija 1 marca 2020 roku. – Co ważne, nawet jeśli podatnik nie złoży zeznania, to 2 maja br. Krajowa Administracja Skarbowa zaakceptuje zeznanie PIT-37 i PIT-38, które przygotowała na podstawie podsiadanych danych. Dzięki usłudze Twój e-PIT, zeznanie roczne zawsze będzie złożone w terminie – podkreśla szefowa Krajowej Administracji Skarbowej Magdalena Rzeczkowska.





Jak najszybciej uzyskać zwrot podatku?

źródło: portal tvp.info, PAP, podatki.gov.pl

To właśnie rozliczenie przez aplikację Twój e-PIT jest najszybszą drogą do uzyskania (ewentualnego) zwrotu podatku. Fiskus ma 45 dni na zwrot nadpłaty podatku w przypadku zeznania złożonego online – a praktyka pokazuje, że często dzieje się to w ciągu nawet kilkunastu dni. Nie warto więc zwlekać.Osoby rozliczające PIT w wersji papierowej mogą czekać do trzech miesięcy na zwrot środków.