Prezydent Ukrainy: Ja i moja rodzina zostajemy w Kijowie. Nie ma mowy o ewakuacji

Niektórzy liderzy sugerują, że nie powinniśmy tyle mówić o chęci wstąpienia do NATO, ale ta decyzja należy do Ukrainy – powiedział w poniedziałek podczas wspólnej konferencji prasowej z kanclerzem Niemiec Olafem Scholzem prezydent Ukrainy Wołodomyr Zełenski.

Prezydent Ukrainy poinformował także, że nie planuje wraz z rodzicą opuszczać Kijowa. – Nie wyjeżdżamy ze stolicy – zadeklarował.



Zełenski podał również w wątpliwość patriotyzm podmiotów, które zdecydowały się na przeniesienie swoich biur do Warszawy czy położonego na zachodzie Ukrainy Lwowa.



W poniedziałek decyzję o ewakuacji głównego personelu do Lwowa podjęła ambasada USA. Z uwagi na nagromadzenie rosyjskich wojsk przy granicach Ukrainy działalność ambasady z Kijowa do Lwowa przeniosła też tymczasowo Kanada.



W sobotę ambasada USA w Kijowie poinformowała, że Departament Stanu USA nakazał opuszczenie placówki dyplomatom, którzy nie sprawują krytycznie ważnych funkcji.

