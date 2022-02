Gościom w pubie podano skażonego szampana. Okazał się śmiertelny

W pubie w niemieckim Weiden goście pili skażonego szampana. Ośmiu klientów lokalu zostało przewiezionych do szpitala, jeden z nich zmarł. Policja potwierdziła w poniedziałek po południu, że w butelce znaleziono ślady ecstasy – informuje portal BR24.

Prokuratura w Weiden oficjalnie potwierdziła, że w butelce, z której pili goście pubu, znaleziono ślady ecstasy. – Możemy potwierdzić, że według wstępnych badań w płynie znajdowała się ecstasy – powiedział BR starszy prokurator Gerd Schaefer.





Goście leżeli na podłodze

Policja i służby ratunkowe zostały zaalarmowane krótko po północy w nocy z soboty na niedzielę. Kiedy służby ratunkowe przybyły do pubu, niektórzy z gości, w wieku od 33 do 52 lat, leżeli na podłodze. – Niektóre z osób wykazywały oznaki zatrucia – poinformowała rzeczniczka policji.Osiem osób zostało zabranych do szpitala, ale. Według policji innym poszkodowanym nie grozi śmiertelne niebezpieczeństwo, a jeden mężczyzna opuścił już klinikę. Policja prowadzi dochodzenia w sprawie nieumyślnego spowodowania śmierci, ale żadna konkretna osoba nie jest obecnie wymieniona jako podejrzana.szuka świadków zdarzenia.