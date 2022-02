O masturbacji w gdańskich szkołach? Czarnek odpowiada na wpis Dulkiewicz

Prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz napisała w sieci, że po zawiadomieniu prokuratury przez ministra edukacji organy państwa domagają się od gdańskich podstawówek informacji o programie Zdrovve Love. „Gdzie pani widzi słowo »podstawowe«?” – zapytał Przemysław Czarnek. Minister ujawnił również treść dokumentu skierowanego do prokuratury. Jest w nim mowa o wprowadzenia do szkół (w tym bez zgody rodziców) treści ideologicznych.

Program Zdrovve Love od lat budzi kontrowersje. W niedawnej rozmowie z portalem tvp.info przewodniczący klubu radnych PiS w Gdańsku Kazimierz Koralewski oceniał, że projekt Zdrovve Love to „nachalna kampania edukacji seksualnej” prowadzona, mimo sprzeciwu mieszkańców.



Skąd kontrowersje? Zdaniem części rodziców, program Zdrovve Love zakładał m.in. zajęcia o gender. – Pojawiały się również inne aspekty, takie jak masturbacja w wieku 4 lat – alarmowali aktywiści z Młodzieżowej Rady Miasta Gdańska.



Sprawą zainteresowało się ministerstwo edukacji. Zdaniem urzędników z Gdańska, 14 placówek otrzymało pisma z Prokuratury Rejonowej Gdańsk-Wrzeszcz, które dotyczą prowadzenia zajęć z programu Zdrovve Love”.



Z treści pisma wynika, że prokuratura prowadzi czynności i zwraca się do dyrektorów szkół o przesłanie dokumentacji: „Prokuratura Rejonowa Gdańsk-Wrzeszcz w Gdańsku prowadzi czynności sprawdzające z zawiadomienia ministra edukacji i nauki w zakresie prowadzenia naruszającego art. 72 Konstytucji programu Zdrovve Love. W związku z powyższym zwracam się na podstawie art. 15 § 2 k.p.k. o nadesłanie informacji wraz z dokumentacją w zakresie".



W art. 72 konstytucji, na który powołuje się prokuratura, mowa jest m.in. o tym, że „Rzeczpospolita Polska zapewnia ochronę praw dziecka. Każdy ma prawo żądać od organów władzy publicznej ochrony dziecka przed przemocą, okrucieństwem, wyzyskiem i demoralizacją”.

Czarnek odpowiada na zarzuty Dulkiewicz

Gdzie Pani widzi słowo "podstawowe"? Jakiś ciężki weekend? @Dulkiewicz_A pic.twitter.com/ZsPDk65c5p — Przemysław Czarnek (@CzarnekP) February 14, 2022

Do sprawy odniosła się prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz.– Projekt Lex Czarnek jeszcze nie został podpisany przez prezydenta Andrzeja Dudę, a– stwierdziła Dulkiewicz i dodała: W całym tym zawiadomieniu jest jeden problem. Program, będący elementem edukacji dotyczącej zdrowia prokreacyjnego, nigdy w Gdańsku nie był realizowany w szkołach podstawowych.Dulkiewicz stwierdziła również: „Prokuratura w Gdańsku, po zawiadomieniu ministerstwa edukacji Przemysława Czarnkainformacji o szczegółach prowadzonego programu Zdrovve Love”.Zobacz także -> „Mamo, jestem chłopcem czy dziewczynką?”. Lewicowy program edukacji seksualnej Na jej wpis zareagował minister.– zapytał Przemysław Czarnek.Ujawnił również treść zawiadomienia. W dokumencie jest mowa ooraz wykorzystaniu stron internetowych szkół do agitacji politycznej.

Czym jest Zdrovve Love?

Frekwencyjna klapa

Władze Gdańska tłumaczą na stronach stronach internetowych, że Zdrovve Love to program edukacji zdrowotnej„Jest jednym z trzech modułów Programu wsparcia prokreacji dla mieszkańców miasta Gdańska w latach 2017-2020 przyjętego uchwałą Rady Miasta Gdańska Nr XL/117/17 z dnia 5 czerwca 2017 r. Jego realizacja została następnie przedłużona przez Radę Miasta Gdańska do 2025 roku” – wyjaśniono.Zobacz także -> „Pora skończyć z tą tubą propagandową”. Radni PiS pytają o finansowanie Gdansk.pl Jak oceniono, program jest całkowicie dobrowolny i skierowany do uczennic i uczniów pierwszych klas gdańskich szkół ponadpodstawowych.„Obejmuje onw rodzinie. Realizowany jest w oparciu o podejście medyczne, a także najnowsze standardy Światowej Organizacji Zdrowia oraz Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego” – napisano.„Program Zdrovve Love okazał się frekwencyjną klapą - przyznaje Urząd Miasta i podsumowuje 3-letnią kampanię edukacyjną, w której wzięło udział– relacjonowała z kolei w listopadzie ubiegłego roku TVP Gdańsk.„Winą za porażkę programu obarczane są organizacje pozarządowe przeciwne programowi i rady rodziców. Jednocześnie zapowiedziano nową edycję programu, która ma zostać– dodano. Więcej na ten temat TUTAJ.