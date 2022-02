„Trzeba skorygować nadużycia handlu emisjami”. Min. Moskwa rozmawiała z Timmermansem

Mamy bardzo duże wątpliwości co do kontynuacji systemu EU ETS w obecnym kształcie. Pomimo podjęcia stosownych działań, pojawia się ciągły deficyt uprawnień – mówiła w trakcie spotkania z Fransem Timmermansem szefowa resortu klimatu Anna Moskwa. – Polski rząd, jak również branża, potrzebują przewidywalności i dostępu do odpowiednich narzędzi w celu skorygowania wszelkich nadużyć system handlu emisjami. Obecnie ich nie posiadamy. Narzędzia, które zostały uwzględnione w dyrektywie w sprawie ETS, pozostają niewykonalne – wskazała minister.

Resort klimatu i środowiska przekazał w poniedziałek na swojej stronie internetowej, że minister Anna Moskwa spotkała się z wiceprzewodniczącym Komisji Europejskiej Fransem Timmermansem. Poinformowano, że tematem rozmowy były: reforma systemu handlu uprawnieniami do emisji (EU ETS), pakiet Fit for 55, w tym w szczególności kwestie związane z ciepłownictwem.



– Mamy bardzo duże wątpliwości co do kontynuacji systemu EU ETS w obecnym kształcie. Pomimo podjęcia stosownych działań, pojawia się ciągły deficyt uprawnień. Potrzebujemy takich zasad systemu EU ETS, które będą napędzać inwestycje w regionach i sektorach gospodarki, w których są najbardziej potrzebne i mogą mieć największy wpływ na wzrost gospodarczy oraz na środowisko – mówiła cytowana w komunikacie minister klimatu i środowiska.

Szefowa MKiŚ zwracała ponadto uwagę, że alternatywne źródła energii nie są alternatywą w rozległych systemach ciepłowniczych, które zasilają całe miasta.

– Dystrybucja energii jest utrudniona, ponieważ infrastruktura nie jest kompatybilna ze źródłami niskotemperaturowymi opartymi na OZE – zaznaczyła.



Moskwa dodała, że przy ostatnich, drastycznych skokach cen, aby spłacić swoje zobowiązania wynikające z systemu ETS, firmy są zmuszone wydać środki, które mogłyby zostać przeznaczone na przykład na inwestycje wspierające proces zmniejszenia emisyjności sektora. Zdaniem minister możliwość odzyskania środków przeznaczonych na ETS jest iluzoryczna, gdyż tylko część dofinansowania może być objęta dotacją.





źródło: pap

