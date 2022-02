Emerytury za PO rosły szybciej niż za PiS? Europosłanka odpowiada ekspertce TVN

Ekonomistka Alicja Defratyka sympatyzująca z opozycją stwierdziła, że w latach 2010-2015 emerytury rosły szybciej niż w latach 2015-2020. Czy to prawda? W rozmowie z portalem tvp.info europosłanka Elżbieta Rafalska (PiS) tłumaczy, że takie zestawienie pomija 13. i 14. emeryturę, a to zupełnie zmienia obraz. – Tu nie ma o czym dyskutować – zapewnia i przekonuje, że rozpowszechniane w sieci zestawienie wprowadza internautów w błąd.

„Trzeba otwarcie powiedzieć: nikt poza rządem PiS nie dbał o emerytów i rencistów z taką konsekwencją i troską” – napisała w sieci Elżbieta Rafalska, w latach 2015-19 minister rodziny, pracy i polityki społecznej, a obecnie posłanka PiS w Parlamencie Europejskim.



Na jej wpis zareagowała w sieci Alicja Defratyka, ekspertka TVN. Oszacowała, że za PiS (w latach 2015-20) przeciętna emerytura w Polsce wzrosła o 19 proc., a gdy rządziła koalicja PO–PSL (2010-15) było to aż 23 proc. Komentarz ekonomistki miał w sieci setki cytowań i polubień. Sprawa wywołała sporo emocji.



Portal tvp.info zwrócił się więc do Elżbiety Rafalskiej z prośbą o komentarz.



Zobacz także: Kolejne podwyżki dla seniorów. Rząd: „Trzynastka”, „czternastka” i rekordowa waloryzacja [WIDEO]



– Nie zostały tu zsumowane bardzo istotne kwotowo wypłaty 13. i 14. emerytur – komentuje w rozmowie z nami wpis Defratyki europosłanka.



– To ważne, że sumarycznie z tytuły waloryzacji, wypłaty trzynastek i czternastek, czy zwolnień z podatku emerytur do 2500 zł brutto, do 2022 r. trafiło dodatkowo do emerytów 50 mld zł. Tu nie ma o czym dyskutować. Nastąpił również niemal dwukrotny wzrost świadczeń minimalnych dla emerytów: z 750 zł w 2015 r. do niemal 1400 zł obecnie – dodaje.



W rozmowie z portalem tvp.info Rafalska przypomina również, że to PiS wprowadziło rozwiązanie, o „którym mało kto dzisiaj głośno przypomina”. – Chodzi o emerytury matczyne, dla tych mam, które mają świadczenie uzupełniające, jeśli nie miały wymaganego stażu pracy a wychowały czwórkę dzieci. Na sytuację emerytów trzeba więc patrzeć sumarycznie – podsumowuje.

Sondaż. Emeryci stanowczo, Rafalska tłumaczy

W niedawnym badaniu przeprowadzonym przez IBRiS na zlecenie „Super Expressu” zapytano emerytów, czy chcieliby, aby do władzy wróciła Platforma Obywatelska.Powrotu PO chce 27 proc. badanych. 6,9 proc. nie ma w tej kwestii zdania.

Elżbieta Rafalska ocenia, że „seniorzy w sposób wymierny odczuwają wzrost swoich świadczeń”, ale na ich ocenę sceny politycznej składa się jeszcze jeden ważny element.



Zobacz także: O tyle wzrosły emerytury po Polskim Ładzie. Na dowód odcinki z wypłaty świadczeń



– To ten, że osoby starsze czują się dostrzeżone i docenione. To jest dla nich ważne. W polityce społecznej i przekazie publicznym często mówimy o sytuacji demograficznej i emerytach z uznaniem. Mamy świadomość, że wielu z nich pracowało na te emerytury w bardzo trudnych czasach – podkreśla europosłanka.



Jak zaznacza, czasy powojenne, a potem transformacji, były okresem gdy panowało wysokie bezrobocie.



– Nawet ci, którzy chcieli, nie zawsze mogli pracować. Gdy już coś się znalazło, często praca była bardzo ciężka. Seniorzy czuli się zapomniani i porzuceni przez polityków. Podczas spotkań często zaznaczali, że cieszą się, iż wreszcie ktoś o nich pamięta. Ten czynnik psychologiczny też jest dla nich istotny – wyjaśnia.

#wieszwiecej Polub nas

Rafalska o rozmowach na rynku. Co mówią emeryci?

W internetowym wpisie, który sprowokował ekspertkę TVN do polemiki na temat seniorów, Elżbieta Rafalska pisała również: „Pamiętam, jak oburzeni emeryci odsyłali do MPiPSuznawali je za poniżające”.

– Gdy byłam jeszcze posłem opozycji, emeryci bardzo często mnie zaczepiali i mówili, że są wkurzeni – relacjonuje teraz w rozmowie z portalem tvp.info europosłanka PiS.



Zobacz także: Waloryzacja tegorocznych emerytur wyższa niż przewiduje ustawa? Niespodzianka rządu



– Mówili, że ten znaczek, czyli decyzja administracyjna, która przychodziła pocztą, był droższy niż wzrost ich świadczenia emerytalnego – dodaje.



Jak ocenia, waloryzacje za rządów PO–PSL były niższe, świadczenia minimalne nie rosły tak dynamicznie, a dodatkowych świadczeń, jak trzynastki i czternastki, nie było w ogóle.



– Byłam niedawno na zakupach na rynku w Gorzowie Wielkopolskim i osoby starsze mówiły mi, że bardzo się cieszyły, że znów będzie 14. emerytura. Emeryci bardzo cenią sobie jednorazowe wypłaty i tłumaczyli, że często pozwala im to na jakieś drobne remonty czy zakup sprzętu. Mówili, że comiesięczne podwyżki sprawiały, że nie mogli tego robić – podsumowuje.

���� W 2022 roku emeryci i renciści otrzymają ⤵️

✅ 7% waloryzację świadczeń

✅ #13emerytura w kwietniu

✅ #14emerytura jesienią

✅ #EmeryturaBezPodatku do 2500zł pic.twitter.com/YUHnILQESC — Kancelaria Premiera (@PremierRP) February 11, 2022