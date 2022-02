Prezydent zwołał posiedzenie Rady Gabinetowej

Prezydent Andrzej Duda zwołał na wtorek na godz. 13 posiedzenie Rady Gabinetowej; tematem będzie sytuacja na Ukrainie – poinformowała Grażyna Ignaczak–Bandych, szefowa Kancelarii Prezydenta RP.

Ignaczak-Bandych przekazała, że posiedzenie Rady odbędzie się w Pałacu Prezydenckim i będzie miało charakter niejawny. Przekazała również, że po posiedzeniu Rady odbędzie się briefing prezydenta Andrzeja Dudy.



Zgodnie z art. 141. Konstytucji w sprawach szczególnej wagi Prezydent RP może zwołać Radę Gabinetową. Radę Gabinetową tworzy Rada Ministrów obradująca pod przewodnictwem prezydenta.



Radzie Gabinetowej nie przysługują kompetencje Rady Ministrów. Jak czytamy na stronie KPRP, Rada stanowi forum współpracy władzy wykonawczej umożliwiające uzgodnienie wspólnego stanowiska.

Szef KPRP, Minister @GIBandych dla #PAP: Prezydent @AndrzejDuda zwołał na wtorek na godz. 13.00 posiedzenie Rady Gabinetowej; tematem będzie sytuacja na Ukrainie. — Kancelaria Prezydenta (@prezydentpl) February 14, 2022

Trwa napięcie związane z obecnością rosyjskich wojsk przy granicy z Ukrainą. Nadal prowadzone są rozmowy dyplomatyczne mające na celu uspokojenie sytuacji i niedopuszczenie do wybuchu wojny.Pod koniec ubiegłego roku Rosja sformułowała szereg żądań wobec USA i NATO, nazywając je propozycjami w sprawie gwarancji bezpieczeństwa. Rosja domaga się prawnych gwarancji nierozszerzenia NATO m.in. o Ukrainę; kraje Sojuszu wykluczyły już spełnienie tego postulatu. W przypadku niezrealizowania żądań Moskwa zapowiada kroki, w tym militarne, chociaż nie precyzuje, jakie mogłyby to być działania.Ukraina i państwa zachodnie uważają, że skoncentrowanie żołnierzy przy ukraińskiej granicy przez Rosję ma służyć wywarciu presji na Kijów i wspierające go stolice. Eksperci wojskowi oraz zachodnie rządy mówią o realnej groźbie rosyjskiej agresji.