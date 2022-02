Wideokonferencja. „Intensywne rozmowy nt. ewentualnych sankcji UE na Rosję”

Premier Mateusz Morawiecki uczestniczył w wideokonferencji z przewodniczącym Rady Europejskiej Charles'em Michelem oraz szefami rządów Finlandii, Grecji, Holandii i Słowacji – przekazało Centrum Informacji Rządu. Głównym tematem rozmowy była kwestia bezpieczeństwa w regionie, z uwzględnieniem działań Rosji wobec Ukrainy.

Jak wskazano w komunikacie CIR, w Unii Europejskiej trwają intensywne uzgodnienia dotyczące nałożenia ewentualnych sankcji, które znajdą zastosowanie w przypadku agresywnych działań ze strony Rosji. Pakiet działań ma zostać uzgodniony i przyjęty solidarnie przez kraje Wspólnoty.



„1 lutego 2022 r. Komisja Europejska zaprezentowała pakiet pomocy finansowej dla Ukrainy o wartości 1,2 mld euro. Środki w formie długoterminowych pożyczek przyczynią się do zwiększenia stabilności makroekonomicznej i odporności Ukrainy w kontekście potencjalnego wpływu bieżących napięć na sytuację gospodarczą tego kraju” – podano w komunikacie.



Podkreślono, że działania Moskwy stanowią rażące naruszenie zasad prawa międzynarodowego. „W efekcie poziom napięć i ryzyko wybuchu konfliktu zbrojnego w naszym sąsiedztwie jest bardzo wysokie. Wspólnota międzynarodowa musi być gotowa do szybkiego i zdecydowanego zastosowania instrumentów pozostających w jej dyspozycji, w tym sankcji, w sytuacji rosyjskiego ataku na Ukrainę" – napisano.

„Ukraina jest suwerennym państwem, które wybrało integrację z zachodnią Europą. Każde państwo powinno móc samodzielnie i we własnym zakresie kierować swoim rozwojem” – podkreślił CIR.



Od tygodni rosyjskie wojska koncentrują się przy granicy z Ukrainą. Działania te wywołują poważne obawy w krajach zachodnich, których przywódcy uważają, że istnieje ryzyko działań zbrojnych ze strony tego kraju. Moskwa twierdzi, że nie ma takich planów, jednocześnie żądając od USA i NATO gwarancji nierozszerzenia Sojuszu o Ukrainę oraz cofnięcia jego infrastruktury „od granic Rosji”.



W związku ze zwiększeniem napięcia w regionie do opuszczenia Ukrainy i niepodróżowania do tego państwa swoich obywateli wezwały rządy Włoch, Holandii, Belgii, Szwecji i Hiszpanii. Podobne komunikaty już wcześniej wydały rządy m.in. USA, Wielkiej Brytanii, Łotwy, Norwegii, Japonii, Kanady i Izraela.





W sobotę po raz czwarty od początku kryzysu telefonicznie rozmawiali ze sobą prezydent USA Joe Biden oraz prezydent Rosji Władimir Putin. Amerykańska administracja informowała, że rozmowa była „rzeczowa i profesjonalna”, ale „nie zmieniła fundamentalnej dynamiki sytuacji, jaką obserwujemy od kilku tygodni”. W niedzielnym wywiadzie dla CNN doradca ds. bezpieczeństwa narodowego USA Jake Sullivan podkreślił, że do ataku na Ukrainę może dojść w każdej chwili – zarówno w przyszłym tygodniu, jak i po trwających do 20 lutego igrzyskach olimpijskich.