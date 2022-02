Rosja chce pisemnej rezygnacji Ukrainy z NATO

Formalna odmowa przystąpienia Ukrainy do NATO pomogłaby w negocjacjach w sprawie gwarancji bezpieczeństwa – oświadczył rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow.

„Oczywiście, w jakiś sposób utrwalona, potwierdzona odmowa Ukrainy od pomysłu przystąpienia do NATO (…). Byłby to krok, który znacząco przyczyniłby się do sformułowania bardziej znaczącej odpowiedzi na rosyjskie obawy” – powiedział Pieskow.



Rzecznik Kremla odniósł się także do wypowiedzi ambasadora Ukrainy w Wielkiej Brytanii i byłego szefa ukraińskiego MSZ Wadyma Prystajki. Dyplomata w rozmowie z BBC nie wykluczył, że jego kraj może zrezygnować z ambicji wejścia do NATO, by uniknąć wojny z Rosją.



„W tym przypadku zwrócono uwagę na to, że Kijów został poproszony o wyjaśnienie opinii ambasadora. Dlatego trudno to uznać za fakt dokonany w zakresie zmiany koncepcyjnego spojrzenia na politykę zagraniczną Kijowa” – stwierdził rzecznik Kremla.



Pieskow przypomniał, że „w konstytucji Ukrainy wskazano zupełnie inne cele”.