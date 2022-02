Sprawca ataku na wolontariuszy pro-life usłyszał zarzuty. Kamilowi K. grozi więzienie

W listopadzie 2021 roku na jednej z warszawskich ulic mężczyzna zaatakował wolontariuszy w furgonetce antyaborcyjnej. Został zatrzymany. Jak dowiedział się portal tvp.info, agresor – Kamil K. – usłyszał zarzuty i grozi mu do pięciu lat więzienia.

Do tego zdarzenia doszło 18 listopada 2021 roku. Dwóch wolontariuszy Fundacji Pro–Prawo do Życia stało w korku na jednej z ulic stołecznego Mokotowa w furgonetce oblepionej antyaborcyjnymi hasłami.



Furgonetkę zobaczył Kamil K., który jechał nieopodal rowerem. Kiedy pojazd wolontariuszy zatrzymał się na światłach, agresor zbliżył się do furgonetki i zaczął uderzać łańcuchem od roweru w przednią szybę. Szyba pękła.



Po ataku K. próbował uciekać. Został zatrzymany przez wolontariuszy w ramach obywatelskiego zatrzymania.



Jak potwierdziła w rozmowie z nami rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Warszawie Aleksandra Skrzyniarz, podejrzany usłyszał zarzut uszkodzenia pojazdu i spowodowania strat w wysokości 700 zł na szkodę Fundacji Pro-Prawo do Życia. Grozi mu za to do pięciu lat więzienia. Skrzyniarz dodaje, że mężczyzna przyznał się do zarzucanego mu czynu.



To kolejny atak na wolontariuszy antyaborcyjnych w ostatnim czasie. Pod koniec stycznia na warszawskim Wilanowie mężczyzna rzucił w auto ciężkim przedmiotem, a potem włamał się do samochodu i zaczął szarpać siedzącego w nim kierowcę. Sprawę bada prokuratura; mężczyzna nie został jeszcze zatrzymany i nie usłyszał zarzutów.

#wieszwiecej Polub nas

źródło: portal tvp.info

W czerwcu ubiegłego roku miała miejsce podobna sytuacja.. Działacze inicjatywy LGBT napadli na członków fundacji. Internet obiegły wówczas zdjęcia i nagrania ze zdarzenia.Widać było, jak działacze pro-life są bici, a jednym z bardziej agresywnych napastników jest właśnie „Margot”. Później mężczyzna chwalił się na Facebooku zdjęciami z tablicą rejestracyjną oderwaną od pojazdu.