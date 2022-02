Minister Rau jedzie do Moskwy. „Do tego dąży polskie przewodnictwo OBWE”

Polskie przewodnictwo OBWE dąży do tego, aby misja nie tylko była ocalona, ale dalej miała możliwość pracy na terenie wschodniej Ukrainy – powiedział na konferencji prasowej rzecznik MSZ Łukasz Jasina. Dziś w Moskwie rozpoczyna się wizyta ministra spraw zagranicznych i przewodniczącego OBWE Zbigniewa Raua.

W poniedziałek rozpocznie się dwudniowa wizyta ministra spraw zagranicznych Zbigniewa Raua w Moskwie. Ma tam się spotkać z szefem rosyjskiego MSZ Siergiejem Ławrowem.



Minister zapowiedział, że będzie zachęcał państwa uczestniczące w konflikcie rosyjsko-ukraińskim do poszukiwania płaszczyzny porozumienia. Rau będzie w Moskwie reprezentować OBWE; Polska 1 stycznia przejęła roczne przewodnictwo w organizacji.



O planowanych spotkaniach ministra Raua w Moskwie mówił na konferencji prasowej rzecznik resortu dyplomacji Łukasz Jasina. Jak poinformował, rozmowa Raua z szefem rosyjskiego MSZ Siergiejem Ławrowem ma potrwać godzinę.



– Będą rozmawiali o agendzie związanej z OBWE. Jednak nie będzie to rozmowa poświęcona wyłącznie OBWE i jej problemom, ale także temu, co dzieje się na Ukrainie, gdzie OBWE odgrywa ważną rolę misji monitorującej – komentował.

Jasina wskazał, że strona polska nie spodziewa się żadnego przełomu w sprawach dotyczących konfliktu wokół Ukrainy. Mówił też, że z Ukrainy wycofują się „różne osoby, ale nie wycofują się polscy obserwatorzy”.

– Polskie przewodnictwo OBWE dąży do tego, aby misja nie tylko była ocalona, ale dalej miała możliwość pracy na terenie wschodniej Ukrainy i by dalej stabilizowała sytuację i walczyła o pokój – mówił dodając, że ma nadzieję, iż uda się to potwierdzić też w Moskwie.



Rzecznik MSZ przyznał też, że nie ma decyzji o wycofywaniu polskiego personel dyplomatycznego z Ukrainy.



Misja OBWE m.in. obserwuje sytuację w Donbasie, gdzie od 2014 r. trwa konflikt między siłami rządowymi a wspieranymi przez Rosję separatystami. Działa na całym terytorium Ukrainy, również na terenie niebędącym pod kontrolą władz w Kijowie.



Od tygodni rosyjskie wojska koncentrują się przy granicy z Ukrainą. Działania te wywołują poważne obawy w krajach zachodnich, których przywódcy uważają, że istnieje ryzyko działań zbrojnych ze strony tego kraju.





Moskwa twierdzi, że nie ma takich planów. Jednocześnie żąda od USA i NATO gwarancji o nierozszerzaniu Sojuszu o Ukrainę oraz wycofaniu jego infrastruktury „od granic Rosji”.

W związku ze zwiększeniem napięcia w regionie do opuszczenia Ukrainy i niepodróżowania do tego państwa swoich obywateli wezwały rządy Włoch, Holandii, Belgii, Szwecji i Hiszpanii. Podobne komunikaty już wcześniej wydały rządy m.in. USA, Wielkiej Brytanii, Łotwy, Norwegii, Japonii, Kanady i Izraela.



W sobotę po raz czwarty od początku kryzysu telefonicznie rozmawiali ze sobą prezydent USA Joe Biden i prezydent Rosji Władimir Putin. Amerykańska administracja informowała, że rozmowa była „rzeczowa i profesjonalna”, ale „nie zmieniła fundamentalnej dynamiki sytuacji, jaką obserwujemy od kilku tygodni”.



W niedzielnym wywiadzie dla CNN doradca ds. bezpieczeństwa narodowego USA Jake Sullivan podkreślił, że do ataku na Ukrainę może dojść w każdej chwili – zarówno w przyszłym tygodniu, jak i po trwających do 20 lutego igrzyskach olimpijskich.