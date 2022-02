Melnyk: Musimy być przygotowani na bombardowanie stolicy w najbliższych dniach

Przed wizytą kanclerza Niemiec Olafa Scholza w Kijowie ambasador Ukrainy w Berlinie Andrij Melnyk ponowił apel o broń z Niemiec. – Musimy być przygotowani na najgorszy scenariusz: że stolica może zostać zbombardowana w ciągu najbliższych kilku dni – powiedział telewizji Bild.

Melnyk wyjaśnił, że podróż Scholza do Kijowa w poniedziałek i do Moskwy we wtorek może być „ostatnią szansą” na dyplomatyczne rozwiązanie konfliktu na Ukrainie. Zdaniem ambasadora kanclerz powinien postawić prezydentowi Rosji Władimirowi Putinowi jasne ultimatum: „nadszedł czas, aby wreszcie zacząć działać”.



– Sytuacja na Ukrainie jest dramatyczna. Mamy już wrażenie, że wojna staje się coraz bardziej nieunikniona – ostrzegł ambasador.



– Cieszymy się, że nie ma paniki, ale musimy być przygotowani na najgorszy scenariusz: że stolica może zostać zbombardowana w ciągu najbliższych kilku dni – wskazał.

#wieszwiecej Polub nas

Melnyk ostrzegł przed militarną przewagą Rosji nad Ukrainą. – Jesteśmy łatwym łupem dla Putina – ocenił. Powtórzył żądanie władz swojego kraju dotyczące defensywnej broni z Niemiec. Jak powiedział, Ukraina potrzebuje 12 tys. pocisków przeciwpancernych i 1 tys. pocisków przeciwlotniczych do obrony przed rosyjskim atakiem.

Zobacz także: Ambasador Ukrainy w Niemczech żąda dostaw broni dla swojego kraju

Ukraine-Botschafter - „Wir sind leichte Beute für Putin“ https://t.co/SG41Bx41RL — BILD (@BILD) February 13, 2022

Der ukrainische Botschafter in Deutschland, @MelnykAndrij, warnt in #DieRichtigenFragen vor der militärischen Überlegenheit Russlands gegenüber der Ukraine: „Wir sind leichte Beute für Putin.“ Jetzt einschalten bei #BILDimTV und auf https://t.co/60CsDGwkaN. pic.twitter.com/7REzPx3fZK — BILD (@BILD) February 13, 2022

źródło: pap

Ambasador podkreślił także, że Ukraina chce stać się „częścią rodziny NATO”. – Chcemy dołączyć do sojuszu obronnego i wnieść własny wkład – dodał Melnyk.