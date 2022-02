„Skrzywione ryje”? Piękne Polki pozdrawiają lewicową publicystkę

Publicystka Kinga Dunin napisała o Polakach m.in. „skrzywione ryje” i „wieprzowe karki”. To wywołało falę oburzenia. „Gdyby ktoś zastąpił słowo »Polacy« słowami »Żydzi«, »Cyganie« albo »Niemcy«, to zostałby zwyzywany od antysemitów, faszystów, nazistów” – oceniają. W sieci pojawiło się również sporo zdjęć Polek, które nie zgadzają się z ostrymi sformułowaniami lewicowej publicystka.

Artykuł z ostrymi sformułowaniami ukazał się na portalu „Krytyki Politycznej”. Kinga Dunin recenzuje w nim jedną z książek. „Polska – ogólnie rzecz biorąc – składa się z Polaków. Czy Polacy są tacy okropni, bo mieszkają w Polsce (te ich skrzywione ryje, wieprzowe karki), czy też Polska jest nie do zniesienia, bo ją zamieszkują Polacy? Co było pierwsze: jajko czy kura?” – zastanawia się feministka.



„W Polsce nie ma antysemityzmu, jest antypolonizm” – piszą internauci, którzy są oburzeni publikacją Dunin. „Przykładem są pełne pogardy słowa pani Dunin pod adresem Polaków i zerowa antysemicka reakcja z naszej strony?” – podkreślają.



Wielu z nich ocenia, że podobne słowa pod adresem innych narodowości spotkałyby się z ogromną falą krytyki niemal wszystkich środowisk w naszym kraju. Tymczasem atakowanie Polski i Polaków niektórym wcale nie przeszkadza.



„Dlaczego nie ma reakcji, jak celebrytka lewicy znieważa w ten sposób Polaków?” – zapytał Dariusz Matecki, prezes fundacji Ośrodek Monitorowania Antypolonizmu.



Użytkownicy sieci oceniają, że problemem nie jest więc wyłącznie tekst Dunin, ale również to, że wiele osób pochwala takie zachowanie. „Ci, którym się to podoba i bezrefleksyjnie podają dalej, aprobują, bo to o PiS-ie, powinni zastanowić się czy nie mają w swojej głowie tego samego. A tak na marginesie: »Z czego się śmiejecie? Z samych siebie się śmiejecie«” – piszą.



Ich zdaniem gdy lewicowo-liberalne „elity” atakują Polaków, działa to na korzyść PiS, bo to partia rządząca najmocniej staje w obronie zwykłych obywateli.

Jak uważacie, czy gdyby ktoś w poniższym zdaniu, zastąpił słowo „Polacy” słowami: „Żydzi”, „Cyganie” albo „Niemcy” - to czy zostałby zwyzywany od antysemitów, faszystów, nazistów?



Że Dunin ma narobione w głowie, to pewne.

Ale ci, którym się to podoba i bezrefleksyjnie podają dalej, aprobują, bo to o PiS-sie, powinni zastanowić się czy nie mają w swojej głowie tego samego.

Polka ze skrzywionym ryjem i wieprzowym karkiem

pozdrawia niejaką

źródło: Portal tvp.info

Co ciekawe, afera po tekście Dunin wywołała jeszcze jedną nietypową reakcję.W sieci pojawiają się zdjęcia Polek, które wyraźnie nie zgadzają się ze słowami lewicowej publicystki.Kobiety zamieszczają w sieci swoje zdjęcia i piszą: „Pozdrawiamy Kingę Dunin”.„A my pozdrawiamy walentynkowo” – odpowiadają internauci.