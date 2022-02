Zaginęły 15-letnia Oliwia i jej mama. Policja prosi o pomoc

Częstochowscy policjanci, którzy od kilku dni poszukują 45-letniej Aleksandry Wieczorek i jej 15-letniej córki Oliwii, opublikowali zdjęcia samochodu i proszą o informacje, czy ktoś widział osoby jadące nim 10 lutego lub w nocy z 10 na 11 lutego.

Aleksandra Wieczorek i jej córka w czwartek wraz z psem rasy shih tzu w nieznanych okolicznościach opuściły miejsce zamieszkania w Częstochowie przy ul. Bienia. Auto należące do 45-latki nie zginęło – jest zaparkowane przed blokiem, który opuściły obie poszukiwane.



– Apelujemy do osób, które w godzinach wieczornych lub nocnych z 10 na 11 lutego widziały osoby poruszające się samochodem osobowym marki Ford Focus o numerze rejestracyjnym SC 1836F. Każdy, kto ma jakiekolwiek informacje w tej sprawie lub nagranie z kamerki samochodowej rejestrujące przemieszczający się pojazd, proszony jest o kontakt z policją pod numerem 112 lub 997 – powiedziała rzeczniczka częstochowskiej policji podkomisarz Sabina Chyra-Giereś.



Policjanci weryfikują informacje, z których wynika, że w dniu zaginięcia poszukiwanych ktoś jechał fordem należącym do 45-latki. Na razie nie wiadomo, czy to zaginione poruszały się tym autem, czy też ktoś inny. Policja liczy, że przekazane informacje będą nowym tropem w postępowaniu. (fot. Policja)

Policjanci nie zdradza więcej szczegółów dotyczących dotychczasowych ustaleń.



– Na chwilę obecną nie wykluczamy żadnego scenariusza. Badamy wszystkie wątki, nasi poszukiwacze bardzo intensywnie pracują i bardzo wnikliwie sprawdzają każdy ślad – zaznaczyła podkom. Chyra-Giereś.



O poszukiwaniach Aleksandry i Oliwii Wieczorek policja poinformowała w sobotę, zamieszczając ich zdjęcia i rysopisy. Opuściły one miejsce zamieszkania w Częstochowie i dotąd nie nawiązały kontaktu z bliskimi. Matka po raz ostatni była widziana w czwartek na ogródkach działkowych przy ul. Żyznej w Częstochowie.



Policja apeluje do osób znających miejsce aktualnego pobytu zaginionych lub które widziały je w ostatnim czasie o kontakt pod numerem 997 lub 47 858 16 11.





Rysopisy zaginionych

źródło: pap

ma 165 cm wzrostu, średnią sylwetkę, włosy ciemne do ramion i ciemne oczy. W chwili zaginięcia mogła być ubrana w ciemnozieloną zimową kurtkę do kolan i ciemne spodnie.ma 170 cm wzrostu, szczupłą sylwetkę, długie włosy w kolorze ciemnego blondu i niebieskie oczy. W chwili zaginięcia mogła być ubrana w krótką białą zimową kurtkę z kapturem obszytym jasnym futerkiem.