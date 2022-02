Łukaszenka o rosyjskich wojskach na Białorusi. „To sprawa moja i Putina”

To sprawa moja i (prezydenta Rosji Władimira) Putina. W najbliższym czasie spotkamy się i zdecydujemy – powiedział w poniedziałek Alaksandr Łukaszenka, odnosząc się do terminu wycofania z Białorusi rosyjskich wojsk, które znajdują się w tym kraju w związku z manewrami.

– Dzisiaj wszyscy krzyczą: kiedy wyprowadzicie wojska?! Słuchajcie, to sprawa moja i Putina. W najbliższym czasie spotkamy się i podejmiemy decyzję, kiedy, w jakim terminie i według jakiego grafiku wycofywać stąd siły zbrojne Federacji Rosyjskiej – powiedział białoruski lider.



Wcześniej ministerstwo obrony w Mińsku, a także Kreml zapowiadały, że siły rosyjskie opuszczą Białoruś po zakończeniu manewrów „Związkowa Stanowczość-2022”. Rzecznik Putina Dmitrij Pieskow mówił przy tym, że „takie były plany i o innych nie było mowy”.



– Wyprowadzimy wtedy, kiedy zdecydujemy z prezydentem Rosji i kiedy zakończą się manewry. To my będziemy podejmować decyzję, to nasze terytorium – oświadczył Łukaszenka. Wskazał przy tym, że do państw graniczących z Białorusią – Polski, krajów bałtyckich – „tysiącami przerzucają swoje siły Amerykanie, Brytyjczycy i inne państwa europejskie”.

Rozpoczęte 10 lutego manewry wojskowe „Związkowa Stanowczość-2022” to według zapowiedzi finalny etap „sprawdzianu sił reagowania Państwa Związkowego Białorusi i Rosji”. O jego rozpoczęciu poinformowano 18 stycznia.Zapowiadano, że

Na Białoruś w ramach „sprawdzianu” przerzucane były rosyjskie wojska i sprzęt, głównie ze Wschodniego Okręgu Wojskowego na Dalekim Wschodzie Rosji. Oprócz kilkudziesięciu pociągów z różnego rodzaju uzbrojeniem na Białoruś dostarczono systemy rakietowe S-400, szturmowce Su-25, 12 myśliwców Su-35S, systemy artyleryjsko-rakietowe Pancyr-S, a także systemy artylerii rakietowej Uragan i rakiety Iskander.



Ministerstwa obrony Białorusi i Rosji przekonywały, że parametry ćwiczenia – liczba żołnierzy i sprzętu nie podlegają pod Dokument Wiedeński OBWE i nie wymagają notyfikowania innych państw i zapraszania obserwatorów. W odróżnieniu od praktyki ubiegłych lat nie podano jednak liczby żołnierzy i sprzętu. USA i NATO szacują, że na Białoruś mogło trafić nawet 30 tys. rosyjskich żołnierzy.





Mińsk uzasadnił przeprowadzenie manewrów „sytuacją wokół granic Białorusi, wzrostem napięcia w Europie i zaostrzeniem się sytuacji polityczno-wojskowej na świecie”.Zachód łączy manewry, które odbywają się na zachodzie i południu Białorusi,Rosja zgromadziła znaczne siły wojskowe na swoim terytorium przy granicy z tym krajem. Działania te wywołują poważne obawy w krajach zachodnich, których przywódcy uważają, że istnieje „ryzyko poważnych działań zbrojnych Rosji”.Moskwa twierdzi, że nie ma takich planów, jednocześnie żądając od USA i NATO „gwarancji” o nierozszerzaniu Sojuszu o Ukrainę oraz wycofaniu jego infrastruktury od rosyjskich granic.