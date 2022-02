Grodzki poleciał na Florydę. „Chyba na plażę i bal”

Marszałek Senatu Tomasz Grodzki narobił zamieszania za oceanem. Politycy Platformy Obywatelskiej ujawniają, że ich kolega wybrał się na biznesowy kongres, chociaż nie chciał się z nim spotkać „nawet gubernator czy rektor uczelni”. – Zostało to źle odebrane przez Polonię amerykańską, która wspiera PO – relacjonują w rozmowie z „Wprost”.

Tomasz Grodzki miał polecieć do Miami na amerykańskiej Florydzie, aby wziąć udział w polonijnym Kongresie 60 Milionów. Jest to forum łączące Polaków z kraju i z zagranicy.



11. edycja imprezy odbyła się w Stanach Zjednoczonych. Celem wydarzenia jest wzmacnianie więzi polonijnych, przy jednoczesnym budowaniu międzynarodowych relacji biznesowych korespondujące z trendami XXI wieku.



– Grodzki pojechał do USA w delegację jako marszałek Senatu i nie wziął ze sobą nikogo z PiS-u, za to aż trzech senatorów Koalicji Obywatelskiej. Powinien wziąć przedstawiciela z każdego klubu – mówi w rozmowie z „Wprost” jeden z polityków Platformy Obywatelskiej.



Jak czytamy, w zagraniczną podróż z Tomaszem Grodzkim wybrali się wicemarszałek Gabriela Morawska-Stanecka z Lewicy/PPS oraz Beata Małecka-Libera, Kazimierz Kleina i Robert Dowhan – wszyscy z KO.



Uczestnicy delegacji byli obecni zarówno na otwarciu Kongresu, jak i kilku panelach dyskusyjnych. Mimo to nawet w Platformie cały wyjazd jest odbierany negatywnie. Powód?



– Grodzki pojechał tam chyba na plażę oraz bal, bo i ten był w planach. Organizowanie wyjazdu delegacji z Polski, kiedy nawet nie chciał się z nim spotkać gubernator czy rektor uczelni, jest śmieszne. I zostało źle odebrane przez Polonię amerykańską, która wspiera PO. Pisali do mnie z pytaniem, dlaczego Grodzki ośmiesza partię – mówi rozmówca z PO.

"Mieliśmy wrażenie, że jesteśmy w Ameryce z odcieniem polskim - wiele dobrych rozmów o Polsce, o edukacji, o kulturze, o kultywowaniu polskości." - podsumował spotkanie Marszałek @profGrodzki. pic.twitter.com/QSwa1uH7oI — Senat RP ���� (@PolskiSenat) February 13, 2022

Z kolei w mediach społecznościowych Senatu pojawiła się obszerna relacja z tego wyjazdu.



Jak zaznaczono, Tomasz Grodzki spotkał się w Miami z przewodniczącym rady komisarzy hrabstwa Miami-Dade Jose „Pepe” Diazem i przedstawicielami władz lokalnych. „Polonia ma świadomość, że w ciągu najbliższych lat Miami i Floryda, jak i Polska, będą dobrymi miejscami do inwestowania” – podkreślił marszałek.



Dodano, że Grodzki wraz z delegacją spotkali się także z przedsiębiorcami, skupionymi w Greater Miami Chamber of Commerce oraz World Trade Center Miami. Rozmowy dotyczyły możliwości współpracy gospodarczej między Polską i Stanami Zjednoczonymi oraz perspektyw jej rozwoju.