Prezydent: Wierzymy, że nigdy nie będziemy musieli tworzyć państwa podziemnego

Skłaniamy się bohaterom Armii Krajowej z wiarą, że Polacy nigdy więcej nie będą musieli tworzyć państwa podziemnego, że to tylko historia – mówił w poniedziałek prezydent Andrzej Duda podczas uroczystości związanych z 80. rocznicą utworzenia Armii Krajowej. W obchodach upamiętniających powstanie AK na warszawskich Powązkach wzięli też udział premier Mateusz Morawiecki i szef Ministerstwa Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak.

Podczas poniedziałkowych uroczystości na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach prezydent Andrzej Duda przypomniał, że Armia Krajowa i polskie Państwo Podziemne to „wielki rozdział naszej historii, rozdział, o którym uczą się kadeci wszystkich wojskowych uczelni na świecie”.



– Jesteśmy wdzięczni wszystkim tym, którzy wtedy się nie wahali, którzy się nie bali, którzy stawali do walki. Oddajemy im hołd, przede wszystkim tym wszystkim, którzy polegli i oddali życie za ojczyznę – powiedział Duda.



– Skłaniamy się z głęboką wiarą, że nigdy więcej Polacy nie będą musieli tworzyć państwa podziemnego, że nigdy więcej nie będą musieli walczyć o odzyskanie swojej ojczyzny, że to jest coś, co stało się naszą historią, ale co w naszej historii tej przyszłej nie będzie miało miejsca – mówił.

#wieszwiecej Polub nas

– Cześć i chwała bohaterom, wieczna pamięć poległym – zakończył prezydent.Powstanie Armii Krajowej upamiętnili też m.in. premier Mateusz Morawiecki i szef MON Mariusz Błaszczak. Minister złożył kwiaty przed pomnikiem Stefana Roweckiego „Grota” oraz Armii Krajowej i Polskiego Państwa Podziemnego w Warszawie.

80 lat temu, 14 lutego 1942 r., Naczelny Wódz gen. Władysław Sikorski wydał rozkaz o przekształceniu Związku Walki Zbrojnej w Armię Krajową. AK jest uważana za najlepiej zorganizowane podziemne wojsko działające w okupowanej przez Niemców Europie. Latem 1944 r. jej struktury liczyły ok. 400 tys. żołnierzy.



Prezydent opublikował na Twitterze krótki film m.in. z wypowiedziami swoją, premiera Mateusza Morawieckiego i ministra obrony narodowej Mariusza Błaszczaka. – Dziś obchodzimy 80. rocznicę utworzenia Armii Krajowej. Chwała Bohaterom AK. Dziękujemy za wolność – podkreślił Duda w filmie.



– 80 lat temu w samym środku otchłani II wojny światowej powstała Armia Krajowa. To właśnie żołnierze Armii Krajowej byli tymi, którzy nieśli światło wolności i niepodległości, kiedy wszystko wydawało się stracone – mówił Mateusz Morawiecki. – Cześć i chwała bohaterom! – podkreślił premier w filmie.





Zobacz także: Szef MON podziękował żołnierzom Armii Krajowej

Armia Krajowa to miłość do Polski. Pamięć, wdzięczność i chwała Żołnierzom AK! pic.twitter.com/jGAuJsqrFC — Andrzej Duda (@AndrzejDuda) February 14, 2022

W 80. rocznicę powstania #ArmiaKrajowa minister @mblaszczak złożył kwiaty przed pomnikiem Stefana Roweckiego „Grota” oraz Armii Krajowej i Polskiego Państwa Podziemnego w #Warszawa.



- - -#80latAK #Pamiętamy pic.twitter.com/Jfx6jyYFAn — Ministerstwo Obrony Narodowej ���� (@MON_GOV_PL) February 14, 2022

80 lat temu Naczelny Wódz gen. Władysław Sikorski wydał rozkaz o przekształceniu Związku Walki Zbrojnej w Armię Krajową. Naszym obowiązkiem jest przypominać światu, że to AK była największą, najlepiej zorganizowaną podziemną armią w okupowanej Europie. Cześć i chwała bohaterom! — Zbigniew Ziobro | SP (@ZiobroPL) February 14, 2022

źródło: pap

Minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak podkreślił, że dla niego „to zaszczyt i honor”, że może podziękować– Wasza odwaga i wierność ojczyźnie jest dla nas wzorem i przesłaniem dla przyszłych pokoleń – ocenił Błaszczak.